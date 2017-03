Algérie: Bientôt une banque de données sur les points noirs des eaux usées versant dans le littoral

Alger — Le ministre des Ressources en eau et de l'Environnement, Abdelkader Ouali, a annoncé mardi à Boumerdès, la réalisation d'une banque de données sur les points noirs où s'amassent les eaux usées versées dans le littoral du pays à travers les oueds.

M. Ouali qui recevait des explications sur le projet de protection de la ville de Boudouaou (nord de la wilaya) des risques d'inondation et dont la réalisation a débuté en 2012 non sans achoppement, a affirmé que cette opération concrétisée en collaboration avec l'Office national de l'environnement était indispensable et sera élargie à l'ensemble des wilayas du pays.

A travers cette opération qui a commencé à Oued Sebaou (Tizi Ouzou) et oued El Harrach (Alger), il a été recensé à ce jour, 1 420 points noirs dans les oueds et plages du territoire national, a-t-il indiqué.

Il a précisé à ce propos, que cette opération "extrêmement" importante permettra, une fois l'inspection menée, de déterminer les auteurs de cette décharge anarchique de déchets et le non traitement vertical des eaux usées qui parviennent aux oueds puis versent dans le littoral.

Il a souligné également, qu'elle permettra de définir les secteurs concernés avec lesquels la coordination s'impose afin de mobiliser tous les moyens indispensables pour éliminer ces points noirs à la source à travers leur raccordement à un réseau de canalisations des eaux usées.

La prise en charge de cet aspect environnemental non moins important compte parmi les "priorités" du secteur qui concentre ses efforts, outre le recensement et la détermination des responsabilités, sur l'élaboration d'un plan d'action en coordination avec les parties concernées, de lutte contre la pollution par une série de mesures urgentes dont l'installation de canalisations d'assainissement des eaux usées et la mise en place d'équipement de traitement des eaux usées, a-t-il encore rappelé.

D'autre part, M. Ouali a ajouté, lors de cette inspection, qu'à ce jour, 500 oueds à travers le territoire national ont été pris en charge en termes d'assainissement et de réaménagement dans le but de prémunir les autres villes avoisinantes des risques d'inondation.

A l'avenir, il est prévu la prise en charge de 650 autres oueds comme retenu dans le programme, a-t-il enfin conclu.