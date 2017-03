Algérie: Accidents de la circulation - Plus de 3.000 morts déplorés en 2016

Cette baisse "significative" est le fruit du renforcement des opérations répressives et la mise en circulation de véhicules banalisés, d'une part, et la multiplication des campagnes de sensibilisation menées en collaboration avec les différents médias et acteurs de la société civile, d'autre part, a assuré le colonel.

Durant la période considérée (2016), la wilaya d'Alger avait enregistré le bilan le plus lourd avec 1153 accidents ayant fait 35 morts et 1366 blessés.

D'autre part, les chiffres présentés par le même responsable font ressortir que ces accidents étaient le plus souvent causés par des jeunes âgés entre 25 et 29 ans à hauteur de 17,51%.

Evoquant les véhicules impliqués dans ces accidents sinistres, le colonel Triki a donné le chiffre de 16320 véhicules touristiques, précisant que les véhicules de transport de marchandises et de voyageurs et les taxis ont été à l'origine de 4121 accidents l'année dernière.

Concernant les infractions du code de la route, il a précisé que l'excès de vitesse vient en tête suivi des dépassements et les manœuvres dangereux puis le non-respect de la distance de sécurité et des feux de signalisation.

L'élément humain reste la première cause de ces accidents à hauteur de 86% suivent les piétons avec5,78%, l'état des véhicules avec 4,72% et l'environnement avec 0,89%.

Pour le colonel Triki, cette baisse est le résultat de "la stratégie arrêtée par le Commandement de la Gendarmerie nationale en vue de baisser de 30% le nombre des accidents de la route en plus des mesures prises dans ce cadre et des efforts déployés sur le terrain avec les partenaires pour assurer la sécurité routière".

Par rapport à l'année 2015, le bilan fait ressortir une baisse de 13,02% du nombre de tués, de 29,88% du nombre des blessés et de 29,2% du nombre d'accidents, a indiqué le directeurs des unités constitués du commandement de la Gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Triki en présentant le bilan des accidents de la circulation et des activités de la sécurité routière des unités de la Gendarmerie nationale durant l'année 2016.

