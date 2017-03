Sénégal: Un financement de 221 millions CFA à six CFP des régions centre

Dans ce cadre, les projets retenus partent de l'agro-écologie à l'élevage, à la transformation du sel et au maraichage. "Ils impliquent tous des acteurs locaux du secteur privé et public mais aussi des collectivités locales", a-t-il souligné.

Les six CFP bénéficiaires de ce financement sont des structures des régions de Kaolack, Diourbel, Nioro, Birkelane, Mbacké et Fatick, a indiqué le DG du Fonds de financement de la formation professionnelle.

Cette manifestation a été présidée par l'adjoint au gouverneur de Kaolack, Jean Paul Malick Faye, qui a par ailleurs supervisé la cérémonie de signature des conventions des PFI entre le directeur général des 3 FPT et les directeurs des six CFP retenus.

Kaolack — Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3 FPT), Dame Diop, a annoncé un financement d'un montant de 221 millions de francs CFA de sa structure à six centres de formation professionnelle (CFP) des régions du centre du Sénégal.

