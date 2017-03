Ile Maurice: Entreprise Mauritius - Atelier sur les tendances actuelles de mode au Royaume-Uni

communiqué de presse

En vue d'accroître notre part de marché et permettre aux entreprises locales d'être compétitives sur le marché du Royaume-Uni, Enterprise Mauritius organise le vendredi 3 mars 2017 un atelier de travail intitulé 'Integrated Capacity and Market Readiness Building Project for the UK market' qui se tiendra à l'hôtel Ravenala Attitude à Balaclava.

Cet atelier présentera aux compagnies mauriciennes les derniers développements par rapport à la saison prochaine et les tendances de mode actuelles. Plusieurs thèmes seront abordés notamment : Tendances des clients et tendances saisonnières ; Atelier découverte des produits ; Business Development Discovery pour le marché du Royaume-Uni ; Travailler avec les tendances et les thèmes ; et Les couleurs et les modèles d'impression. Des personnes ressources de Trendstop animeront l'atelier. Trenshop est une agence créative qui agit comme plateforme globale de recherche de tendances en ligne et offre des services de consultation.

L'accent sera ainsi mis sur les tendances saisonnières, les nouveaux développements relatifs aux produits pour les défilés, l'art et la culture, les médias sociaux, les salons professionnels, et le style urbain. Les participants auront aussi l'occasion de prendre connaissance des thèmes, couleurs, impressions, et matériaux en vogue.

Les séances axées sur les produits discuteront des produits principaux pour la nouvelle saison en ligne avec les différentes catégories de produits des participants, par exemple, la tenue décontractée, le denim, les vêtements pour enfants, et les maillots de bain. Les discussions porteront également sur les attentes des acheteurs du Royaume-Uni tout en démontrant comment les entreprises européennes travaillent efficacement avec les prévisions des tendances.

Objectifs

Les objectifs de l'atelier sont :

D'équiper les entreprises, en particulier les PME, avec les connaissances techniques nécessaires et l'expertise afin qu'elles puissent répondre aux besoins des clients existants et nouveaux sur le marché du Royaume-Uni

De permettre aux entreprises d'avoir un meilleur accès et une connaissance approfondie des dernières tendances de mode

D'améliorer les aptitudes des entreprises à adapter leurs produits selon les tendances de mode qui évoluent rapidement

D'optimiser l'échantillonnage, d'améliorer la qualité des produits et d'adhérer aux spécifications dans le délai imparti

D'empower les entreprises pour développer leurs propres collections.

Le marché du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est le principal marché d'exportation pour Maurice, avec des exportations à hauteur de Rs 10,7 milliards en 2015, parmi lesquelles Rs 6 milliards représentaient les exportations de textile et d'habillement. Les entreprises mauriciennes de textile travaillent avec des marques de renom dont ASOS, Hackett, Topshop, River Island, et BHS, entre autres.