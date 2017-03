Ile Maurice: Police - Une Journée de la sécurité prévue ce jeudi à Réduit

communiqué de presse

Le coup d'envoi d'une campagne de sécurité et de sûreté étalée sur deux jours visant à sensibiliser les étudiants du cycle secondaire et tertiaire sur les fléaux de la société sera donné le jeudi 2 mars 2017 à l'auditorium Octave Wiehe à Réduit.

Cette campagne est une initiative conjointe de la station de police de Moka et l'Université de Maurice. L'objectif principal est de conscientiser les étudiants ciblés et le personnel des institutions qui se situent dans les environs de Réduits aux divers fléaux sociaux tels que la drogue, la violence domestique, et la délinquance juvénile, entre autres.

Au programme : une exposition et des causeries par les différentes unités de la Police notamment la Brigade des Mineurs, l'Anti-Drug and Smuggling Unit, la Police Head Quarters, la Police Family Protection Unit, et la Traffic Branch. Plusieurs thèmes seront abordés dont les offenses sexuelles, le comportement antisocial, les méfaits de la drogue et son implication légale, la cybercriminalité et l'utilisation abusive de l'informatique, la violence domestique, et la sécurité routière.

'Cette campagne de sensibilisation est en ligne avec la vision du département de la Police de faire de la police mauricienne une police de proximité. Le but ultime est de prévenir le crime à travers une meilleure sensibilisation, améliorant ainsi la qualité de vie de la population', souligne l'inspecteur Siva Coothen de la Police Press Unit.

Pour rappel, le département de la Police a déjà organisé des Journées de la sécurité à Mahebourg, Rose Belle, Vacoas, La Gaulette, Vieux Grand Port, Flic en Flac, Grand Baie, Phoenix, Richelieu, et Goodlands.