Sénégal: La vallée du Diobass, "bientôt la première zone horticole de Thiès" (Alioune Sarr

Les populations de la localité du Diobass (Ndiouhane Sérère, Ndiouhane Peul et Hadène notamment), ont salué les efforts consentis par l'Etat au profit de leur zone, avant d'exprimer quelques doléances relativement à l'électrification rurale, aux pistes rurales, au financement des groupements de femmes et à l'emploi des jeunes.

Dans le cadre de cette tournée, les responsables du Projet de bassins de rétention et de valorisation des forages (BARVAFOR) ont exposé aux producteurs locaux les potentialités qui leur sont désormais offertes en termes de maitrise de l'eau et de nouvelles techniques agricoles.

Alioune Sarr a noté que grâce au partenariat public/privé et l'accompagnement de plusieurs structures (l'Agence régionale de développement, l'Agence nationale d'insertion et de développement agricole), les producteurs du Diobass "seront bien encadrés" afin que la production horticulture d'oignon, de tomates, d'aubergines et de choux, entre autres, soit disponible "en quantité et en qualité".

Selon lui, le Programme national des domaines agricoles communautaires (PRODAC), doté d'un financement de 10 milliards de francs CFA, devrait permettre aux producteurs de la vallée du Diobass de s'orienter vers des activités agricoles et maraîchères "de grande envergure", avec la réalisation de forages et pistes de production.

M. Sarr, également en charge du Secteur informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, était en "tournée économique" dans la commune de Notto-Diobass, dont il est le maire, accompagné notamment d'autorités locales, administratives et coutumières.

Thiès — La vallée du Diobass, dans la commune de Notto-Diobass, "sera bientôt la plus importante zone horticole de la région" de Thiès, avec l'implantation de domaines agricoles communautaires (DAC) dédiés à la production de fruits et légumes, a prédit, mardi, le ministre du Commerce, Alioune Sarr.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.