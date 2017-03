Madagascar: Homeopharma - Partenariat avec l'Université d'Antananarivo

Le 16 février a eu lieu la signature d'une Convention-Cadre de Partenariat « Université-Entreprise » entre l'Université d'Antananarivo représentée par son Président, le Professeur Panja Armand Ramanoelina et la société Homeopharma, représentée par son Président-Directeur-Général, le Docteur Jean-Claude Ratsimivony, dans la salle de conseil de la Présidence de l'Université d'Antananarivo.

Un accord qui vise à définir les termes et les conditions générales d'une coopération scientifique, technique et pédagogique entre l'Université d'Antananarivo et Homeopharma, pour la réalisation conjointe de projets de recherche et d'encadrement d'étudiants. A travers cette Convention-Cadre, les deux institutions conviennent entre autres à collaborer en vue d'améliorer les compétences techniques et scientifiques des étudiants ; de faciliter la mutualisation de leurs moyens et outils de recherches et l'accueil d'étudiants et de stagiaires ; de rechercher ensemble des financements pour le lancement de projets de recherche ; de participer ensemble à des colloques et conférences internationales.