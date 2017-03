Madagascar: Rock - Le « rock'andro » selon AngAroA

AngAroA investira la scène de l'Is'art galerie Ampasanimalo pour présenter son « rock'andro » ce 3 mars.

Le rock comme remède ? C'est possible. Selon les gars d'AngAroA, en tout cas. « Rock'andro », c'est ce nouveau concept que le groupe va présenter sur la scène de l'Is'art galerie ce vendredi 3 mars. « Sous l'influence de la musique rock, 'Rock'andro' vient phonétiquement du mot "malagasy" 'raokandro', ce remède utilisé dans la médicine traditionnelle malgache, non seulement pour guérir certaines maladies mais également pour renvoyer les mauvais sorts et mauvais esprits. Nous avons donc choisi le terme 'Rock'Andro' pour deux raisons fondamentales. Premièrement, on joue de la musique rock et on a trouvé que le terme 'rock' est toujours approprié, mais on veut surtout préciser l'actualité de l'époque à laquelle on joue ainsi que notre propre vision de la musique rock actuelle. Dans un second temps, nous véhiculons dans notre concept que l'Art, entre autres la musique, est également un remède pour le bien-être et l'harmonie de la société où nous vivons. Dans nos créations, les textes parlent de ce qui se passe dans la société, les réalités mais nous recommandons également des remèdes comme la solidarité universelle pour la réussite de la société ».

Eclectique. Punk, power metal, black metal, deathmetal... AngAroA a goûté et expérimenté à tout sans jamais perdre le cap. Le groupe s'est en effet imposé une ligne mélodique qu'il suit comme une feuille de route. L'éclectisme des membres se reflète toutefois à travers leurs compositions. Si la plupart des jeunes se limitent seulement au rock pour ensuite se revendiquer comme des rockeurs, des vrais, des puristes, eux s'ouvrent à tous les genres comme en témoigne leur collaboration avec Edgard Ravahatra, Olombelo Ricky... Pour le concert qu'il donnera à l'Is'art galerie ce 3 mars, le groupe mettra en avant, à travers son « rock'andro », cette diversité et cet éclectisme à travers un rock qui envoie, comme leur nom : AngAroA, un instrument qui au temps des rois, servaient à réunir le peuple.

L'aventure ? Elle débute en 2002, à l'initiative de deux amis d'enfance, Jimi et Tsanta. Soutenus par le père de ce dernier, ils décident de se lancer dans le monde professionnel. Pour un groupe de rock, il faut cependant que ça groove, que ça tape fort. Et avec seulement deux personnes, ce n'était pas faisable. En 2004, Tomi, Orad Manalina et Eric rejoignent l'équipe. Ce n'est que deux ans plus tard qu'une occasion se présente à Eric et ses amis, pour montrer de quel bois ils se chauffent. En 2006, ils partagent la scène avec deux autres groupes : The Mushrooms fever et Good for nothing. Un évènement qui les sort du statut d'anonyme. Depuis, le groupe n'a cessé de monter les marches. Aujourd'hui, il continue de poursuivre son objectif. En attendant, il présentera son « rock'andro » à l'IS'art galerie, ce 3 mars.