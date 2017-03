Madagascar: Innovations technologiques - La soupape de sécurité, un outil pour éviter l'incendie

- Utiliser et stocker les bouteilles de gaz dans un endroit prévu d'une aération, et les stocker verticalement, la tête en haut.

Maîtrisé. Parmi les obstacles identifiés : la peur du gaz ! Pourtant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter : une meilleure connaissance de ce produit et l'adoption des consignes d'utilisation, qui sont assez simples, sont les solutions à préconiser. Soyons rassurés, une bouteille de gaz fait partie des équipements sous pression avec réglementation (européenne) très précise. C'et un produit parfaitement maîtrisé avec une garantie jusqu'à 70 bars de pression (vs 4 bars de pression de service). Elle est construite avec de l'acier noble de 3mm d'épaisseur, de très haute résistance (très élastique : l'acier va pouvoir se déformer avant d'éclater). Les bouteilles sont minutieusement contrôlées avant chaque emplissage (fuite, enfoncements) et sont contrôlées systématiquement tous les 10 ans à 30 bars. Une explosion ne peut se produire que s'il y a une incendie, mais même dans ce cas, la bouteille de gaz est munie d'une soupape de sécurité, permettant la sortie du gaz en cas de surpression extrême, et protégeant d'un éclatement. Les bouteilles sont aussi contrôlées une à une pour détecter une éventuelle fuite avant la mise en vente.

