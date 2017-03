Madagascar: Concert Jazz ! - Andy Razafindrazaka Quartet au Café de la Gare !

Pour ce concert exceptionnel, Andy Razafindrazaka et son quartet vous attendent pour un rendez-vous qui ravira les mélomanes et tous les aficionados du jazz au Café de la Gare le vendredi 3 mars à 20h. Une soirée qui sera jazz, blues et funk à souhait, et qui ne manquera pas de surprises ! Andy Razafindrazaka sera à la batterie, Mahefa Ramiandrisoa au piano, Bruno Rakotozafiarison à la guitare et Fandresena Raoelison à la basse.

Il conduit avec ses baguettes une formation composée de musiciens expérimentés qui rendent hommage aux plus grands du jazz. Doté d'un parcours déjà impressionnant, Andy Razafindrazaka a joué devant le public de festivals réputés et en compagnie de pointures du jazz.

