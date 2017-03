Ile Maurice: Les «détrousseurs de l'autoroute» arrêtés

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

Les suspects sont Navinlal Mohun, un aide-chauffeur de 30 ans résidant à Castel, Jonan Anmamto Gateau, un habitant de Triolet âgé de 27 ans, et Jean Kris Milate, âgé de 26 ans et résidant à Cité-La-Cure. Anmamto Gateau a avoué quatre vols rapportés au poste de police de Pope Hennessy. Quant à Kris Milate, il a avoué sa participation à au moins deux délits. Le premier suspect n'a pas encore été interrogé.

Le dernier cas de vol remonte à dimanche. Alors qu'il marchait sur le trottoir à l'arrière des locaux de Rogers, un chauffeur-livreur de 45 ans a été maîtrisé et entraîné de force derrière la clôture en tôle, à la place de la foire. Sous la menace d'un couteau, il a été contraint de remettre à deux de ses agresseurs la somme de Rs 18 000 et son téléphone portable.

