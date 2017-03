Ile Maurice: Anomalies dans les salaires de Deputy Headmasters - La GTU hausse le ton

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

La GTU a porté le cas devant la commission de conciliation et de mediation. Ceci concerne tous ceux qui ont assuré l'intérim au poste de Headmaster entre le 7 novembre 2012 et le 8 septembre 2015. «Le verdict sera annoncé le 2 mars», a déclaré Vinod Seegum.

Le syndicaliste a également indiqué que des 27 inspecteurs nouvellement promus, 23 sont des Mentors et trois des Headmasters. Or, dit-il, le poste d'inspecteur requiert une expérience au niveau de l'administration d'une école. Ce que ne possèdent pas les Mentors qui sont devenus inspecteurs. «Des maîtres d'école avec 20 années d'expérience ont été laissés sur le banc de touche. Ces Mentors n'ont aucune expérience. Mais la Public Service Commission les a préférés aux autres.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.