Ile Maurice: Biscuitgate - Les faits

Ce qui lie le Biscuitgate à la Speaker

- Sheila Hanoomanjee est la fille de la Speaker de l'Assemblée nationale.

- L'adresse de l'entreprise Rum and Sugar Ltd est aussi celle de la maison de la Speaker : 15 Goldcoast, Rte. Kalimaye, Flic-en-Flac.

- La Speaker est bien au courant du business puisqu'elle a demandé aux journalistes d'aller «vérifier combien de temps cela lui a pris pour décrocher ce contrat».

- Selon le directeur d'Esko, les biscuits ont bien été livrés «à la maison de la Speaker».

- Hormis la Mauritius Duty Free Paradise (MDFP), Rum and Sugar a vendu des biscuits (une version Made in UK et non pas celle produite par Esko) à la municipalité de Quatre-Bornes. C'était, de son propre aveu, une idée du maire, Atmaram Sonoo, qui dit avoir vu et goûté les biscuits et trouvé que «c'était un beau cadeau à offrir à tous les conseillers municipaux».

- Atmaram Sonoo, un habitant de Palma, était un des principaux agents de Maya Hanoomajee, candidate MSM dans la circonscription nº 14, en 2014.

Les activités et les permis de Rum and Sugar

- Rum and Sugar dispose d'un trade licence émis par le conseil de district de Rivière-Noire pour l'adresse 15 Goldcoast. C'est un permis de type C1 pour «distributor of general merchandise». Nous avons demandé au conseil de district de Rivière-Noire de préciser s'il ne lui fallait pas plutôt un permis de type IN1 pour «packing enterprise of foodstuff and non foodstuff» puisque l'entreprise rempaquette des biscuits importés et ceux que lui livre Esko dans des sachets transparents. Ce type de permis aurait requis une visite des lieux par le département «santé» du conseil de district. Nous attendons la réponse de ce dernier.

- Rum and Sugar dispose d'un permis d'importation de nourriture émis par le ministère de la Santé. Ce qui lui a permis d'importer les biscuits Made in UK. On a demandé au ministère de la Santé de préciser (i) l'adresse de stockage des biscuits, (ii) la certification que le rempaquetage des biscuits (l'action de mettre les biscuits dans la boîte en fer-blanc) se fait dans des conditions salubres. Nous attendons la réponse du ministère.

- Selon le Food Act, l'étiquette pour toute nourriture préemballée doit indiquer le nom du producteur ou celui de l'empaqueteur. Sur le dos de la boîte de ses biscuits, Rum and Sugar a écrit ceci : «Packed by Rum and Sugar, B26 Nénuphar Complex, Flic en Flac». Il s'avère après enquête qu'il s'agit de l'adresse d'un bungalow au cœur d'un complexe loué à des touristes. Il n'y a donc pas eu de Building and Land Use Permit pour conduire cette activité à cette adresse, ce que confirme le syndic des propriétaires du complexe Les Nénuphars.

- Si les biscuits n'ont pas été emballés à cette adresse, le ministère de la Santé devrait détruire tous les biscuits de Rum and Sugar pour «fausse déclaration sur l'étiquette».

Le rôle de la MDFP

- La MDFP dit avoir accepté d'acheter et de revendre les biscuits de Rum and Sugar puisque le «produit est très vendable».

- Le directeur de MDFP, Rakesh Rughoobeer, dit avoir goûté les biscuits et trouvé qu'ils étaient bons. Qu'Esko vende les mêmes biscuits à sept fois moins cher, dit-il, ne l'intéressait pas.

- MDFP vend uniquement la version Made in Mauritius, c'est-à-dire la version produite par Esko et rempaquetée par Rum and Sugar.

- MDFP vend une boîte de biscuits à 17 euros, soit environ Rs 680.

- Rum and Sugar vend les biscuits à 7,70 euros, soit environ Rs 310 à MDFP. La boîte en fer-blanc contient deux paquets de biscuits produits par Esko. Dans les supermarchés ils ne coûtent pas plus que Rs 50.

- Rum and Sugar a vendu 1 400 boîtes à la MDFP: une première commande de 400 en «consignment», c'est-à-dire que Rum and Sugar a été payé quand la MDFP les a vendues. Ensuite, MDFP en a commandé 1 000.

- Il reste 200 boîtes dans le stock de la MDFP. Elles ont été enlevées des étagères car la direction a initié une enquête sur ces biscuits. Demain, la direction de la MDFP vérifiera si les biscuits fournis par Rum and Sugar aujourd'hui sont différents de ceux présentés à l'époque. Car le directeur dit «ne pas se souvenir qu'il y avait le mot 'Esko' sur les biscuits initialement présentés par Sheila Hanoomanjee».