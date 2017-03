Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

L'habitant de Quinze-Cantons, Vacoas, a, dans un premier temps, nié toute implication dans cette affaire. Mais quelques jours plus tard, il est passé aux aveux, en présence de son homme de loi, Me Hisham Oozeer.

Mais à hier, le cutter n'avait toujours pas été retrouvé. Les constables Magen Rengasamy et Lagaan Digpaul, photographe et dessinateur de la police respectivement, ont fait des clichés et des plans des lieux.

La victime et lui seraient alors descendus du véhicule pour se rendre dans un champ de canne. Et là-bas, Bilal Elahee aurait infligé plusieurs coups de cutter à Christiana Chery à la suite d'une dispute. La MCIT a retrouvé une perruque sur les lieux, soupçonnée d'appartenir à cette dernière.

Par la suite, l'équipe de la MCIT, dirigée par le chef inspecteur Karan Golaup et l'inspecteur Satish Ramjheetun, et Bilal Elahee se sont rendus sur la route principale de Petite-Rivière, où la victime se serait arrêtée chez un proche.

