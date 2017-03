Algérie: Un projet de loi consacrant le droit d'accès à l'information en cours d'élaboration

Pour sa part, la responsable américaine a affirmé que la loi relative au droit d'accès à l'information aux Etats-Unis d'Amérique, est en vigueur depuis plus de 50 ans, et a fait l'objet de plusieurs amendements.

"Le droit d'accès à l'information ne se limite pas uniquement aux journalistes", a insisté le responsable, qui affirme que ce projet de loi fixera "les domaines accessibles au public et les informations à caractère confidentiel, telles que celles ayant trait à la sûreté de l'Etat et aux libertés individuelles".

Outre " les conditions d'accès à l'information, documents et statistiques", le texte fixera "les moyens de recours mis à la disposition du citoyen et les cas de recours à la justice".

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.