Algérie: Démarches pour le classement de la vieille mosquée de Tiaret

Tiaret — Des démarches sont entreprises pour le classement de la vieille mosquée de Tiaret et de la station des gravures rupestres "Kef Boubekeur" à Dahmouni, monuments archéologiques nationaux, a-t-on appris mardi du directeur de la culture de la wilaya.

Les dossiers de ces deux monuments comportent notamment des fiches techniques et des photos ont été constitués et seront déposés au niveau du ministère de la Culture, a indiqué, à l'APS, Abdelhamid Morsli.

Les deux sites historiques sont retenus il y a un an, comme monuments archéologiques par la commission de wilaya des biens culturels, a-t-on rappelé.

Leur classement comme monuments nationaux par la commission nationale au niveau du ministère de tutelle contribuera à leur protection et à leur exploitation dans le domaine du tourisme culturel, a souligné le même responsable.

La vieille mosquée "Ain El Kerma", située à proximité d'une source ancestrale et constituant un important pan de l'histoire de Tiaret, a été construite avec des dons des tribus et arouchs en 1870 par deux architectes italiens alliant entre les styles arabo-musulman et européen, selon une fiche technique.

La station de gravures rupestres "Kef Boubekeur" à Ouled Mzab dans la commune de Dahmouni remonte à la préhistoire. Elle renferme quatre murs au sein d'un abri rocheux de 25 mètres témoin de quatre époques, selon une fiche technique.

Ces deux sites historiques font partie de plus de 400 monuments archéologiques que compte la wilaya de Tiaret dont six classés patrimoine national que sont la grotte d'Ibn Khaldoun, la cité archéologique de Tagdemt, le centre d'élevage équin de Chaouchaoua, le site de Lajdar et le site de Columnata à Sidi El Hosni.