Cameroun: Extrême-Nord - La Coupe sans les Lions indomptables

Bref, il fallait montrer patte blanche pour faire partie du cortège. Un cortège qui s'est déployé dans les rues de Maroua qui ont subis une légère cure de jouvence : troncs d'arbres et carrefours badigeonnés à la chaux, nids de poules et crevasses bouchés, populations massées le longs des routes tenues en respect par les forces de maintien de l'ordre. Mais tout cela dans un désordre infernal. Si bien que la réception en l'honneur des Lions prévue pour 12 heures au cercle municipal n'a finalement eu lieu qu'à 17 heures.

Pour cette toute première fois, on se doit d'honorer les performances de notre équipe nationale, surtout par ces temps où l'on vit le problème anglophone qui remet en question l'unité nationale qui nous est cher", nous a confié Coté sécurité, c'est le même dispositif mis en place depuis la menace Boko Haram qui a prévalu : passage au détecteur de métaux à l'aéroport, présentation d'une invitation en bonne et due forme, véhicules non identifiés au préalable chassés du cortège...

C'est à 11 heures et que l'avion s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Maroua-Salak pour déverser ses occupants. Un aéroport pris d'assaut par de milliers de spectateurs venus vivre ce moment historique dans la vie de la région. "On ne pouvait faire autrement. Des cinq coupes d'Afriques des Nations que le Cameroun a gagné, aucune n'a foulé le sol de la région de l'Extrême-Nord.

