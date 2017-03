Là où Félix, le fils, parle d'au moins deux semaines, Mgr Gérard Mulumba, le frère, annonce, lui, la date de samedi 11 mars 2017, pour le rapatriement de la dépouille mortelle du leader des leaders, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à Kinshasa.

Le peu de temps restant d'ici le jour "j", sera consacré aux travaux de finition de la construction du caveau sur l'espace spécial, tel qu'il lui a été attribué au cimetière de la Gombe, sur décision de M. André Kimbuta Yango, le Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa.

Il sera également question d'harmoniser les vues, pendant ce même temps, sur les détails du programme des obsèques : de l'arrivée à l'aéroport international de N'djili, de l'exposition sur le lieu mortuaire jusqu'à l'inhumation.

Naturellement, la famille biologique et politique d'Etienne Tshisekedi pèsera lourd, dans ce programme, somme toute, officiel, pour arracher une escale à Limete, plus particulièrement, à sa résidence et à la Permanence de l'Udps, son parti, avant de l'acheminer, comme tout le monde le sait, au Palais du Peuple, à Lingwala, où les autorités congolaises, les Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques ainsi que les autres personnalités de tous les horizons, devront lui rendre leurs derniers hommages.

Décidément, Etienne Tshisekedi sera inhumé au cimetière de la Gombe, à Kinshasa. Le lieu choisi et proposé par Kimbuta a été, enfin, accepté par la famille biologique de Tshisekedi wa Mulumba. Mgr Gérard Mulumba, son propre frère, l'a confirmé, hier, en disant, toutefois, qu'il pourrait être délocalisé, plus tard.

Déjà, en début de cette semaine, l'Udps, en dépit de toutes ses revendications initiales, s'était refusé à tout commentaire, laissant ainsi passer l'orage, avant de prendre acte de cette décision de la famille biologique.

Ainsi, fini la brouille. Place, donc, aux hommages dignes à Tshisekedi, l'homme à la trempe multidimensionnelle et aux vertus de la résistance farouche contre toutes formes de dictature en RDC.

Les combattants et cadres de l'Udps, les amis et connaissances, les sympathisants, les frères et sœurs, sont appelés à veiller à ce qu'au cours de ces obsèques, la mémoire de l'illustre disparu ne soit pas travestie. Un programme officiel sera annoncé.

Et des dispositions de sécurité seront prises afin que les choses se passent dans le calme et dans l'ordre. C'est, certain, que Tshisekedi sera décoré. Il le mérite et le méritera à jamais, pour tous les services rendus à la nation. Point n'est besoin de rappeler, ici, tout qu'il aura joué comme rôle dans ce pays.

Coup de foudre...

Lorsqu'un mercredi 1er février, vers 17h22', Etienne Tshisekedi wa Mulumba s'éteignait à la Clinique Sainte Elisabeth de Bruxelles, en pleine capitale belge, la nouvelle de sa mort créait dans les esprits, l'effet d'une bombe à forte détonation. Ce fut le coup de foudre. Bouleversements de la donne politique au pays. Altercations dans des postes des responsabilités.

Vide au Conseil de suivi de l'Accord du 31 décembre 2016. Grand trou à l'Udps et au Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement. Etienne Tshisekedi, 84 ans, qui avait, juste, effectué un voyage pour un check-up médical, rencontrait sur son chemin, loin de la terre béni de ses ancêtres, la mort avec son éternel aiguillon auquel, il n'aura pas, malheureusement, échappé.

Et, pourtant, d'une embolie pulmonaire dont il a longtemps soufferte, il pouvait encore vivre, si son heure n'avait pas sonné ou si son destin n'en avait pas encore décidé autrement.

Ce soir-là, en effet, les temps s'étaient arrêtés, pour le commun des mortels. Car, il fallait réfléchir sur ce qu'il lui était advenu, avant d'acquiescer. De toute évidence, l'icône n'était plus.

C'en était, donc, fini avec ce voyage de Tshisekedi à Bruxelles qui, tout d'un coup, s'est mué en un dernier pèlerinage de sa vie sur cette terre des hommes.

C'était tout. De Bruxelles à Kinshasa, de Mbuji-Mayi à Kabeya Kamuanga, en passant par toutes les grandes capitales et villes du monde, ce départ impromptu de Tshisekedi a été perçu comme une perte immense, pour l'avenir de la démocratie en RD. Congo et en Afrique.

Bataille de succession

Certes, Tshisekedi est parti et il sera décoré. Mais, l'essentiel de sa bataille est consigné, aujourd'hui, dans un Accord qui peine à être exécuté, depuis sa signature, le 31 décembre 2016, au Centre Interdiocésain.

Lundi 20 février, Joseph Kabila, son interface, d'il y a peu, dans le cadre des discussions directes, avait dit aux Evêques qu'il attendait une liste de trois noms pour la nomination d'un Premier Ministre.

Quelques jours après, les Evêques, au cours d'une mise au point, disaient qu'ils lui avaient, plutôt, présenté une lettre de Tshisekedi que ce dernier avait souhaité recevoir du nouveau Président du Conseil des sages du Rassemblement.

Jusqu'à présent, plusieurs candidats rivalisent d'ardeur lui succéder au Rassemblement. La bataille de succession fait rage.

Aux dernières nouvelles, cette méga plateforme politique, née à Genval, non loin de Bruxelles, devrait se muer en quatre structures distinctes, à savoir, la Présidence politique, la Présidence du Conseil des Sages, la Coordination des Actions et la Commission de discipline.

A la tête de chacune des ces structures, il y aura des animateurs qui, collégialement, devront présider à la destinée du Rassemblement, après la disparition douloureuse de son géniteur, Etienne Tshisekedi.

L'on croit savoir que dans les heures qui viennent, après des tractations laborieuses, le Rassemblement ainsi restructuré, pourrait afficher ses vraies couleurs, pour laver l'affront.

Il semble que de son choix du Président du conseil des sages dépend la suite de l'application intégrale de l'Accord politique, devenu ainsi le dernier testament de Tshisekedi, pour la nation congolaise.

Plus vite, on y va. Mieux, le Rassemblement, répondra, à la fois, aux exigences des Evêques et de la Communauté internationale, pour prendre Joseph Kabila aux mots. Sinon, les futures élections seront, littéralement, hypothéquées.