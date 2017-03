Congo-Kinshasa: Affaire Kamwina Nsapu - Le VPM Ramazani Shadary reçoit l'UCLF et Notabilités

Pacifier l'espace grand Kasaï est une des préoccupations majeures du Gouvernement de la RDC. Mieux que quiconque, Emmanuel Ramazani Shadary en aest imprégné.

Hier, il a tendu l'oreille à l'Union Culturelle Lulua et frères. Qui, venue avec des notabilités du Kasaï, voulait tant s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette partie de la République suite aux heurts occasionnés par l'insurrection des adeptes du Chef Kamwina Nsapu.

La délégation de cette structure qui regroupait des ressortissants et non originaires vivants dans l'espace grand Kasaï a été conduite par M. Betu Kumesu Lubuya.

Au sortir de l'audience, c'est Tshibuabua Kapia Kalubi qui, au nom de tous, s'est exprimé face aux chevaliers de la plume, aux chasseurs de son et d'image. Il a jugé l'échange très fructueux. Et, par ailleurs, a, selon son entendement, entrevu une solution dans un futur proche au dossier Kamwina Nsapu. Décryptage !

L'Union Culturelle Lulua et frères voudrait accompagner le gouvernement de la République Démocratique du Congo dans la pacification de l'espace grand Kasaï.

Où, depuis maintenant quelques mois, la milice des adeptes du chef coutumier Kamwina Nsapu perturbent l'ordre public. Le vice-premier Ministre, Ministre en charger de l'intérieur et sécurité, Emmanuel Ramazani Shadary les a donc reçu mardi dans la soirée.

La délégation a proposé au VPM des pistes de sortie de crise avant d'appeler les miliciens à cesser toute activité subversive en attendant les mesures gouvernementales qui privilégient une approche pacifique pour que le Kasaï central redevienne vite un havre de paix comme dans le passé.

" L'UCLF et Notabilités est venu rencontrer le vice premier ministre et Ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Nous sommes venus échanger sur la situation dans le Kasaï. L'échange a tablé sur la crise qui secoue le Kasaï depuis 6 mois.

Nous avons abordé avec le VPM Ramazani Shadary et nous avons réussi à mettre à sa disposition un certain nombre d'éléments évidemment en tant que maitre du secteur, il nous a plus qu'éclairé.

Nous pensons que l'échange a été fructueux. Et prochainement, très très prochainement, une solution est envisageable ", a assuré le porte-parole du groupe lors d'un entretien avec les professionnels des médias.

Message

"Nous appelons à la paix, à la cohésion. Nous appelons au dialogue entre fils et filles du Kasaï afin que nous puissions nous préparer aux prochaines échéances électorales comme dans d'autres parties du pays ", a scandé Tshibuabua Kapia Kalubi.

Ce, tout en interpellant les consciences de ceux qui de près comme de loin sont acteurs dans les troubles qui endeuillent et paralyse les Kasaïs. "Nos mamans ne sont plus dans les champs et nos enfants ne vont pas à l'école ", argumente-t-il.

Par ailleurs, face aux efforts du Gouvernement à travers le Ministère de l'Intérieur et Sécurité sous l'impulsion du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, l'homme lance : "nous allons accompagner les actions du gouvernement pour que cette situation prenne fin le pus vite possible. Il faut aussi que l'Etat prenne des dispositions pour rencontrer les préoccupations profondes de la population ".