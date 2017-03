Congo-Kinshasa: EPSP - Thérèse Olenga invite les congolais à acquérir d'abord le savoir!

Regard tout à fait enchanté de la réussite de la troisième et dernière Revue conjointe du Plan Intérimaire de l'Education ainsi que du lancement par Gaston Musemena de la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle de l'Education et Formation (SSEF), la Ministre Provinciale de l'Education, Environnement, Genre et Communication, Thérèse Olenga a, au sortir de ces assises, saisi la balle au bond pour appeler les millions des congolais à rechercher le savoir, l'éducation et l'instruction.

Ces concepts sont considérés comme le socle du développement pour tout un peuple. Tel appel, vu de son caractère pathétique aux yeux des observateurs, a été lancé tant à l'endroit des gouvernants que des gouvernés. Car, a-t-elle poursuivi, en des termes clairs, que le gouvernement de la République transporte jusque-là une lourde charge, celle d'allouer un budget colossal pour le secteur de l'éducation et, précisément, au prorata de l'enfant.

«J'ai le stress de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Et donc, c'était intéressant pour moi de voir comment cela s'est pratiquée dans d'autres provinces, quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces. J'ai sollicité et j'ai apprécié pour avoir obtenu cette recommandation qui est force afin de conduire la gratuité dans la Ville de Kinshasa et bien-sûr dans la Ville sœur de Lubumbashi. A côté de cela, c'est le plaidoyer que nous devons continuer à mener pour dire que le budget du secteur de l'Education doit être conséquent, conforme à l'ambition et au rêve que le Chef de l'Etat se fait de ce pays et de cette Nation», a-t-elle livré, sans atermoiement. Aussi, a-telle enchaîné, le secteur de l'Education c'est un secteur clé. Car, sans éducation, il n'y a pas d'infirmiers, de médecins, de Députés etc. Tout passe par l'éducation et le savoir, c'est le pouvoir.

Maintien du leadership

Thérèse Olenga est restée convaincue des changements profonds et indispensables qui seront opérés pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie décennale du secteur de l'Education et de la Formation. Pour en arriver-là, cependant, elle a martelé sur l'implication des hommes outillés, capables de donner des réponses à chaque étape. A l'en croire, l'échec dans ce processus serait le fait qu'on n'aura pas osé de se relever pour braver et contourner les difficultés. Autrement dit, chacun doit jouer son rôle pleinement et avec compétence.

Par ailleurs, elle s'était félicitée des avancées significatives de l'éducation durant les trois dernières années. Pendant cette période, selon elle, le pays a vu augmenter le nombre des filles qui ont accédé au banc de l'école. D'où, pour atteindre avec succès la réussite de la SSEF, elle a exhorté le gouvernement central et provincial à maintenir le cap aux fins d'éviter toute rechute possible. Cela demandera aux politiques de s'approprier le combat de la qualité des enseignements, telle que l'a si soigneusement indiqué Gaston Musemena, le patron de l'EPSP, dans son discours. «Permettez-nous d'insister sur cette réalité incontournable : la qualité des enseignements et des apprentissages à l'Ecole est tributaire de la compétence scientifique, technique et professionnelle de l'opérateur pédagogique. Nous faisons, ici, allusion à la chaîne enseignante, aux Chefs d'Etablissement scolaire, à l'Inspecteur et à l'Inspectrice de l'enseignement et au Conseiller de l'Enseignement», a-t-il indiqué, au cours de la clôture de la Revue conjointe du PIE, tenue à Kinshasa, à Kempinski Fleuve Congo Hôtel, du 22 au 24 février 2017.

L'éducation d'ici 2025

Le vivier des chercheurs sera renforcé avec 1000 bourses doctorales annuelles en 2025. En 2025, tous les établissements d'enseignement supérieur ont une structure viable et disposent d'outils de pilotage.

En ce qui concerne l'enseignement du 2ème cycle secondaire, il est prévu une restructuration qui va aboutir à la répartition suivante des effectifs: secondaire général: 45%, enseignement normal: 15% et 40% en enseignement technique et professionnel. Aussi un renforcement de l'enseignement des maths et des sciences. L'enseignement technique et professionnel devra disposer des infrastructures nécessaires où l'on aura accès à un centre d'application par district. Les structures de concertation avec le secteur productif sont mises en place pour faire évoluer l'offre de formation et anticiper les besoins de l'économie.

Quant à l'éducation non formelle et l'alphabétisation, la capacité d'accueil des centres d'alphabétisation est portée à 466 000 en 2025. La capacité des centres de rattrapage scolaire est portée à 170 000 en 2025. Les bénéficiaires des programmes s'insèrent mieux dans le secteur économique informel. S'agissant du premier cycle de l'enseignement secondaire, en 2025, 70% des élèves de 6ème année primaire accèdent au 1er cycle secondaire et le taux d'achèvement sera porté à 74%. Cette vue non exhaustive prouve combien il faudrait des efforts et des moyens énormes pour permettre au pays d'atteindre ce point culminant. La foi de Thérèse Olenga, de concert avec les décideurs ainsi que les congolais, pourrait, toutefois, déplacer les montagnes. Car, "tout est possible à celui qui croit", disent les saintes écritures.