interview

"Nous, Front pour Respect de la Constitution, nous allons prendre part au Gouvernement de Transition. Nous ne sommes pas des observateurs politiques. Il faut préciser avec insistance que c'est le MLC qui ne participera pas à la gestion consensuelle de la chose publique pendant la période préélectorale".

C'est en ces termes, que François Menga, Coordonnateur du FRC, a rectifié la décision de Mme Eve Bazaïba, d'après lui, Coordonnatrice honoraire du FRC, selon laquelle le Front pour le Respect de la Constitution ne participera pas au Gouvernement de Transition. A en croire François Menga, cette décision est unilatérale. Elle a été prise sans consulter les membres fondateurs qui privilégient l'intérêt supérieur de la Nation.

Pour ses prises de décisions tranchées, Eve Bazaïba a été déchue de ses fonctions. C'est ainsi qu'il a lancé un appel pathétique à la fin de l'interview qu'il a accordée à la Presse, hier, mardi 28 février 2017.

"Nous nous remettons entre les mains de la CENCO qui doit, avant la reprise effective des discussions sur les arrangements particuliers, savoir actualiser la configuration de la délégation du FRC et prendre en compte notre participation à ce Gouvernement, tout en nous réservant le même quota que les autres parties prenantes au Dialogue. Le Front y a participé activement", a-t-il dit. Lisez en intégralité l'interview reprise ci-dessous.

Bonjour Honorable. Quelle est votre position par rapport à la Déclaration des Evêques?

Bonjour. Merci pour l'opportunité. La déclaration des Evêques est une déclaration mûrie, responsable et neutre. D'après le Front, c'est une interpellation à la prise de conscience des congolais, en particulier, les responsables politiques. Ça fait un bout de temps que le peuple congolais est pris en otage. Aujourd'hui, il y a un problème sérieux de légitimité causé par la non-organisation des élections dans le délai constitutionnel.

Pour pallier à cette difficulté, les Evêques ont entrepris les démarches pour que l'on ait un compromis susceptible de nous amener aux élections. D'où, l'importance de l'Accord du 31 décembre 2017, qui porte une grande contribution du Front pour le respect de la Constitution.

L'heure est à l'obligation de l'appliquer. Mais pour y parvenir, il a fallu, dans l'esprit et la lettre dudit Accord, déterminer les modalités. D'où, le fondement des discussions sur les arrangements particuliers. C'est ça le dernier round qui bloque.

Face à ce blocage, les Evêques nous interpellent parce que le Peuple congolais souffre. Je salue leur courage car, ils n'ont pas jeté l'éponge, malgré le saccage des Eglises par des gens mal intentionnés, que le Front condamne en passant.

L'appel des Evêques se traduit par des concessions mutuelles. Mais, ils doivent attirer leur attention sur les acteurs politiques, pour savoir qui fait quoi et qui roule pour quel intérêt. Le blocage est dû à ce qu'il y a des gens qui roulent pour les tiers. Ils font tout pour satisfaire à leurs clients. Donc, dans leur Mission, les Evêques doivent ouvrir les yeux.

Pourquoi au Front il n'y a pas d'unité ? C'est chacun qui s'exprime de sa façon sur chaque situation politique qui se présente ?

Moi, j'estime que Mme Eve Bazaïba ne peut plus parler au nom du Front. Elle a été déchue de ses fonctions par le collège des membres fondateurs réunis pour ses prises de position tranchées.

Et moi, j'ai été désigné Coordonnateur Général, donc, c'est moi qui défends les intérêts du Front et non elle. Elle, engage son parti, le Mlc, qui est membre fondateur du FRC.

Toute la Communauté nationale et internationale doit savoir que toute décision venant de sa part ne concerne pas le Front. Elle n'a consulté personne comme d'habitude.

C'est là que nous sommes en train de douter de sa lucidité et elle ne doit pas continuer à engager le FRC tant que nous sommes là. Aujourd'hui, il est établi qu'elle roule pour des tiers.

C'est Madame Bazaïba qui est chef de file du FRC aux discussions directes. Comment aller vous faire?

Je voudrais éclaircir. Toutes les démarches ont été entreprises pour apporter la lumière quant à ce. Nous avons écris à la CENCO, au Nonce Apostolique et aux autres parties prenantes aux discussions de la CENCO, pour dire que les délégués qui étaient mandatés par le Front pour le Respect de la Constitution sont remplacés.

Nous avons demandé au MLC de remplacer Mme Eve Bazaïba Masudi par quelqu'un d'autre. M. Menga, Coordonnateur général que je suis, et M. Mazunda, nous avons été désignés pour représenter le FRC avec la personne qui sera issue du MLC.

En ce qui la concerne, la poursuite de sa participation dépendra de son parti. Les Evêques doivent trouver une solution à ce sujet, car, un seul parti politique n'a pas le monopole de prendre en otage tout un regroupement politique de la trempe du FRC ou d'une si grande méga plateforme, pour décider en son nom. Leur présence aux discussions a été une tricherie de la Dame avec sa bande. Je le dénonce.

Ne trouvez-vous pas que cette crise au FRC contribue à sa déstabilisation, mieux à sa disparition?

C'est faux ! Le Front n'est pas en crise. Il ne disparaîtra pas non plus. Il est composé de grandes personnes et des grands partis politiques. Mais, j'insiste. Sachez que, M. le Journaliste, Mme Eve Bazaïba utilise le Front comme un épouvantail. Le Front n'est pas le MLC.

Les pères Evêques doivent maintenant comprendre que la personne en qui ils ont fait confiance est en voix de les conduire dans un schéma hostile aux ambitions du peuple. Elle ne veut pas faire partie du Gouvernement.

Et pourtant, c'est celui-ci qui est appelé à organiser les élections. Il faut une gestion consensuelle. Comment elle, sans consulter les autres membres, décide sur le sort du Front? Pourquoi ne veut-elle pas aller au Gouvernement ?

Aujourd'hui, la place pour laquelle elle s'est longuement battue, jusqu'à bloquer, elle seule, d'une manière unilatérale, le déroulement normal des discussions directes, parce qu'elle tenait à occuper le poste d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba, elle reprend des manœuvres.

Elle suggère qu'il y ait déclaration de l'empêchement définitif du Président du CNSA et qu'on établisse la préséance des Vice-Présidences. Tout cela, pour revenir toujours aux commandes. En plus, non seulement elle convoite la Présidence, mais, elle refuse notre participation au Gouvernement.

Parce que vous parlez du Gouvernement de Transition. Est-ce que le Front pour le Respect de la Constitution y participera-t-il ?

Je dis "oui". Nous ne sommes pas des observateurs politiques. Comme je vous disais avant, le MLC n'est pas le Front. Il faut préciser avec insistance que "c'est le MLC qui ne participera pas à la gestion consensuelle de la chose publique pendant la période pré et électorale. Nous, FRC, nous allons prendre part à ce Gouvernement de Transition.

Car, le FRC a des personnes capables de diriger ce pays et de le faire avancer. Nous nous remettons entre les mains de la CENCO qui doit, avant la reprise effective des discussions sur les arrangements particuliers, savoir actualiser la configuration de la délégation du FRC et prendre en compte notre participation à ce Gouvernement, tout en nous gardant le même quota que les autres parties prenantes au Dialogue.

Le Front y a participé activement. Je termine par dire que : nous, nous dépendons actuellement de la responsabilité des Evêques. Ils sont là pour nous aider à régler les conflits, même dans nos plateformes. Merci.