Congo-Kinshasa: Marie-Louis Mwange installe le comité provincial de l'enfant à Kinshasa

La situation des enfants préoccupe au plus haut point la Ministère du Genre, de l'Enfant et de la Famille. Raison pour laquelle elle ne cesse de mener des activités dans ce sens, pour pouvoir répondre aux besoins de ces derniers, voire d'associer d'autres partenaires afin de réveiller la conscience d'autres institutions sur la question des enfants. Au besoin, qu'une législation puisse concerner cette catégorie.

C'est dans ce cadre qu'elle a procédé, en collaboration avec le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, avec l'appui de l'UNICEF et World Vision, procédé à l'installation du comité national de l'enfant, le mardi, 28 février dernier. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente Marie-Ange Lukiana, située dans la commune de la Gombe.

La Ministre du Genre, de l'Enfant et de la Famille, Marie-Louise Mwange, a présidé la cérémonie d'installation du comité provincial de l'enfant pour la Ville-province de Kinshasa. Au cours de cette dernière, elle était assistée par son collègue de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, Gaston Musemena. Pour la Ville-province de Kinshasa, c'est Madame Thérèse Olenga, Ministre provinciale à l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, qui a représenté le Gouverneur.

Au cours de cette séance, 5 temps forts ont marqué l'évènement. Premièrement, le mot de bienvenu prononcé par Mr Gauthier Luyela, Directeur Chef de service Protection de l'enfant au Ministère du Genre, de l'Enfant et de la Famille. Celui-ci a profité de la présence des autorités et des parents venus nombreux assistés à cette cérémonie, pour leur rappeler l'importance de la survie des enfants, car dit-il : «l'avenir d'un Etat fort dépend de sa jeunesse».

Deuxièmement, le mot de Thérèse Olenga qui, au nom de sa hiérarchie, a signé l'acte d'engagement de la Ville-province de Kinshasa pour la survie de l'enfant kinois. Puis, elle a procédé à l'appel nominal des lauréats, membres formant le comité nouvellement installé. Celui-ci est constitué de onze membres, dont six garçons et cinq filles. Il est à noter qu'en RDC, ce projet est expérimenté dans deux provinces considérées comme « Provinces pilotes ». Il s'agit de la Ville-province de Kinshasa et le Haut Katanga.

En troisième lieu, les lauréats du jour ont exprimé leur désir, celui de voir un jour, la République Démocratique du Congo «se doter d'un arrêté interministériel portant sur la protection du droit de l'enfant congolais». C'est pour éviter que leurs semblables ne puissent continuer la vie d'errance dans des grands carrefours à travers la Ville, en train d'accompagner les aveugles pour mendier. Cet état de chose devrait « être banni», ont-ils fait savoir.

De son côté, M. Yves Willemot, Chef de la Communication à l'UNICEF, a rappelé à toute l'assistance que la RDC, en ratifiant la convention internationale relative aux droits de l'enfant, CDE en sigle, le 27 septembre 1990, à l'instar d'autres pays membres des Nations unies, «s'est engagée à considérer chaque enfant, fille ou garçon, de famille riche ou pauvre, de milieu rural ou urbain, qu'il est à la fois individu et membre à part entière de la communauté et doit par conséquent jouir de tous les droits individuels que lui confère la CDE».

Pour y parvenir, a-t-il ajouté, une des meilleures boussoles à mettre à profit ne serait autre que les principes fondamentaux de la CDE. Il s'agit de : «l'intérêt supérieur de l'enfant ; la non-discrimination ; le droit à la survie, au développement et la participation», a-t-il renchéri.

Par ailleurs, il a rassuré l'assistance que l'UNICEF est disposée à continuer, dans les limites de son mandat et de ses ressources, à soutenir la participation des enfants, dans le cadre de l'actuel programme de coopération RDC-UNICEF.

Avant la clôture de la cérémonie, la Ministre du Genre, de l'Enfant et de la Famille, outre les félicitations adressées aux lauréats, les a invités à travailler davantage pour gagner plus la confiance des autorités. Ensuite, elle a lancé «un appel solennel pour la mobilisation de tous les partenaires techniques et financiers autour du plan d'actions visant à installer des structures de participation des enfants jusqu'à l'institution du Parlement d'enfants en RDC, pour qu'il n'y ait plus une multiplicité de parlements d'enfants propre à chaque province». « Nous osons croire que ce comité fera de son mieux pour matérialiser les espoirs que les autorités ont placé en leur endroit », a-t-elle indiqué.