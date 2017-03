Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Steve Mbikayi Mabuluki, a clôturé, officiellement, sa tournée dans les établissements publics et privés de son secteur.

Ce, depuis le lundi 27 février 2017. Il s'est agi pour le Ministre de palper du doigt les réalités de terrain de l'ESU. Après cette ronde qui a duré pendant deux semaines, Steve Mbikayi s'est fait une idée de son ministère et en a tiré des leçons majeures. Aussitôt fini, le Patron de l'ESU pense qu'il est anormal que les Universités congolaises ne se retrouvent pas parmi le top 100 des meilleures d'Afrique.

Pour le Ministre, la place est désormais à la compétitivité dans les Universités et Instituts Supérieurs de la RDC. Il reste conscient que pour y arriver, il faut qu'un travail soit réalisé en amont. C'est-à-dire, que les chefs d'établissements publics et privés mettent, désormais, l'accent sur la méritocratie dans la passation des promotions. Surtout, travailler pour l'éradication totale de la corruption dans les milieux universitaires.

Plus d'une vingtaine d'Universités et Instituts Supérieurs tant publics que privés de la Capitale ont été visités à l'issue d'une grande tournée d'inspection organisée par le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire. Steve Mbikayi Mabuluki a décidé d'abandonner momentanément ses bureaux climatisés pour se livrer à l'exercice pratique qui lui a permis de se faire une idée réelle de son secteur.

D'ailleurs, a-t-on appris, après avoir palpé du doigt les réalités de terrain, le Ministre va, très bientôt, rendre public son plan d'actions pour redorer l'image de l'enseignement supérieur et universitaire de la République Démocratique du Congo.

Ce plan, faut-il le souligner, permettra de juger Steve Mbikayi à la fin de son mandat. Comme dans ses habitudes, Steve Mbikayi continue de surprendre par sa façon de voir les choses. Arrivé à la tête de l'ESU il y a peu, cet homme fait parler déjà de lui en règlementant le prix et la vente de syllabus dans les milieux universitaires.

Spoliation des sites universitaires

Au cours de sa ronde, le Ministre a constaté que plusieurs sites universitaires, surtout publics, sont menacés de spoliation. Ce sont des particuliers qui intentent des procès à l'Etat congolais.

Ce cas a été observé notamment à l'Université de Kinshasa, à l'ISTM/Kinshasa, Institut Supérieur des Statistiques, Académie des Beaux arts, pour ne citer que ceux-là. Conscient de cette menace, Steve Mbikayi pense qu'il y a nécessité de réagir, et rapidement.

Voilà pourquoi, il compte peaufiner un dossier complet à présenter au Gouvernement pour qu'une solution soit trouvée dans les meilleurs délais. «Nous pensons qu'il faut rapidement mettre fin à cette situation qui commence à prendre de l'ampleur. On ne peut pas blaguer avec le pouvoir public», s'est écrié le Ministre lors de sa visite à l'Université de Kinshasa.

Adapter les bibliothèques

Le monde de l'Enseignement est dynamique et le Ministre de l'Enseignement Supérieur le sait très bien surtout qu'il n'est pas un novice en la matière. Sa tournée lui a permis de constater que les bibliothèques des Universités et Instituts Supérieurs publics et privés comptent des livres qui datent de 30 ans voire 40 ans alors que l'enseignement évolue.

Aussi, il s'est rendu compte que les bibliothèques sont remplies des travaux des fins de cycles et des mémoires. Il y a donc manque d'ouvrages appropriés. Il a profité de cette occasion pour appeler les chefs d'établissements à rajeunir leur bibliothèque pour permettre aux étudiants d'avoir une formation de qualité.

«Comment voulez-vous que nous ayons une formation de qualité alors que nous continuons à utiliser des livres qui datent des plusieurs années.

L'Enseignement évolue du jour au lendemain, c'est-à-dire, nous sommes appelés à nous adapter pour ne pas être en retard. Je crois qu'il faut doter les bibliothèques du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de nouveaux ouvrages.

Désengorgement des auditoires

Un autre constat malheureux pour le Ministre, c'est le confinement des étudiants comme des sardines dans une boîte. Un exemple concret : l'Université de Kinshasa construite pour six facultés en compte aujourd'hui 12, mais avec les mêmes infrastructures.

C'est la même situation dans presque tous les établissements. Steve Mbikayi qui reste convaincu que les étudiants doivent étudier dans des meilleures conditions, pense qu'il y a urgence de construire rapidement de nouveaux auditoires avec comme but principal de désengorger des auditoires.

Il attend des Recteurs et DG, dans un délai proche, des rapports complets et détaillés sur les efforts de construire. Il faudra par la même occasion mettre en place des projets bancables qui pourront permettre aux établissements de procéder à la construction de Tshisekedi.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire veut soit posé les premières pierres de ces constructions, soit procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures. D'où, l'urgence de mettre rapidement en œuvre ses propositions qui tombent à point nommé.

Propreté

Le Ministre de l'ESU a, également, au cours de sa tournée, insisté sur la nécessité de maintenir les sites universitaires dans la propreté. C'est d'ailleurs la raison qui l'a poussé à visiter, en dehors des auditoires et des bureaux, des installations hygiéniques des étudiants.

La propreté permettra, souligne Steve Mbikayi, d'éviter aux étudiants des multiples maladies. Il faut rappeler que dans son projet, le Ministre compte aussi, avec l'aide du gouvernement, construire des latrines de qualité pour des étudiants qui, à en croire ses propos, méritent une marque de considération.

Mise en œuvre de la circulaire 002

La mise en œuvre de la circulaire 002 portant règlementation des prix de vente de syllabus était l'un des objectifs de Steve Mbikayi pendant cette longue tournée. C'était l'occasion pour le Ministre de vérifier si cette mesure était déjà d'application dans les Universités et Instituts Supérieurs de la RDC.

Ici, le constat est satisfaisant car, la circulaire est à 80% de sa mise en œuvre. Pour les établissements qui foulent au pied les décisions du Ministre, les sanctions ne vont pas tarder.

S'agissant de l'achat des Travaux pratiques et interrogations, Steve Mbikayi est clair : c'est de l'escroquerie et il faudra que ça cesse rapidement. Ce constat a été fait à l'Institut National des Bâtiments et Travaux Publiques.

Apolitisme des sites universitaires

Les milieux universitaires doivent rester apolitique, insiste le Patron de l'ESU. Et les Recteurs et DG sont tenus d'y veiller scrupuleusement. Voilà un autre message ferme du Ministre lors de sa tournée.

Les étudiants doivent éviter de faire des déclarations politiques dans les milieux universitaires au risque d'être sanctionnés. Le Ministre a également insisté sur le respect des textes et instruments juridiques qui régissent le secteur de l'ESU.