Les résultats partiels de l'enrôlement et l'identification des électeurs dans les provinces en pleine opération ont atteint, à ce jour, plus de 16.340.365 enrôlés. Ces résultats sont portés à la connaissance des élus dans le but de susciter l'émulation non seulement à la Ceni de poursuivre les opérations mais, surtout, aux élus de provinces du Kwilu, Kwango et Maindombe à s'impliquer davantage dans la sensibilisation et mobilisation des électeurs.

La rencontre entre la Ceni et les Députés nationaux et Sénateurs de ces trois provinces, lundi 27 février 2017, a débouché sur une entente mutuelle d'un engagement dans la sensibilisation et mobilisation de la population dans la bataille d'enrôlement et identification des électeurs.

La conséquence heureuse qui peut en résulter sur l'appel massif à cette opération de compétitivité est la répartition des sièges, à l'Assemblée nationale, aux assemblées provinciales mais aussi au Sénat. L'équation est simple : Plus on a des enrôlés plus on a des députés ; moins d'enrôler moins de députés.

Face à la Ceni, il a été question de mettre d'informer les élus du Grand Bandundu sur les préparatifs du lancement de l'opération d'enrôlement et identification dans leurs provinces respectives.

Corneille Nangaa a présenté, d'entrée de jeu, les statistiques des provinces déjà opérationnelles. C'était pour la Ceni une opportunité de présenter également les projections statistiques de cet espace opérationnel. Pour le Grand Bandundu, la Ceni entend enrôler 4.500.000 électeurs.

Pour atteindre ce chiffre, il a montré le chemin à suivre selon les expériences vécues dans d'autres provinces où il est passé. Un appel a été lancé aux élus et à la Société civile de s'y impliquer dans l'opération de sensibilisation et mobilisation de la population qui commence dans quelques jours pour qu'il ait un grand nombre d'électeurs.

En dépit du fait que dans d'autres provinces où les questions sécuritaires sont extrêmement préoccupantes, dans le Bandundu, a souligné Corneille Nangaa, ces cas ne sont pas signalés. Néanmoins, il leur a présenté d'autres difficultés opérationnelles face auxquelles la Ceni se bat pour les surmonter. Après cet état des lieux, un satisfecit s'est dégagé avec l'engagement des uns et des autres à atteindre cette assignation.

Après la communication du Président de la Ceni, les élus des provinces précitées se sont exprimés. Ils ont posé des questions liées au nombre des sièges, au défi logistique et à la date précise de l'enrôlement des électeurs. Des réponses précises ont été fournies, même celles liées au soutien aux médias pour soutenir la sensibilisation.

Théophile Mbemba (Député national élu de Kwango)

"La Ceni est en droite ligne de l'application de l'Accord issu de l'Accord du 31 décembre 2016. Elle nous a expliqué les points essentiels : Ceux liés à la clôture de la révision du fichier électoral, le 31 juillet 2017, les statistiques prévisionnelles et le lancement de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs.

C'est ça l'essentiel en plus de nous demander de sensibiliser, chacun et chacune, dans sa province électorale pour qu'il y ait plus d'enrôler par rapport à la concurrence politique.

La leçon tirée : plus on s'enrôle dans son fief, plus on a des sièges; moins on s'enrôle moins on a de sièges. Nous sortons avec une parfaite satisfaction de cet échange. Nous nous sommes engagés à appeler la population à s'enrôler massivement.

Nous invitons, par cette occasion, la population du Grand Bandundu à s'enrôler massivement parce que nous avons besoin des sièges à récupérer et nous ne pouvons pas nous plaindre. Nous devons nous rendre aux centres d'inscription pour avoir la carte d'électeur et peser politiquement au niveau national".