Cameroun: Pascal Charlemagne Messanga Nyamding - « La déstabilisation d'un Etat n'est plus seulement militaire »

interview

Quel regard jetez-vous sur ce qui est dit du Cameroun dans le dernier rapport d'Amnesty International sur les droits de l'homme ?

Amnesty International, comme d'autres organisations non gouvernementales, accompagne les Etats en matière de gestion et d'exercice des questions de gouvernance. Amnesty International intervient sur deux volets, dont celui relatif aux droits de l'homme. C'est sur ce point qu'il a mis l'accent dans son dernier rapport.

Un certain nombre de pays ont été indexés, dont le Cameroun. Mais, il faut relever que ces rapports ne sont pas toujours objectifs, parce qu'ils obéissent à un certain nombre d'indices internationaux en matière de programmation de gestion et de gouvernance. Quelles sont les sources de cette organisation internationale dans le cadre de la rédaction de ses rapports ? Ce sont des personnes qui sont toujours en opposition avec le gouvernement, lorsqu'elles n'appartiennent pas à des mouvements politiques très radicaux. Permettent-ils d'avoir la bonne information ? A mon sens, il faut relativiser.

Que dire de la récurrence de la lutte contre Boko Haram qui revient chaque année au point de ressembler à un acharnement contre un pays qui lutte pour sa défense ?

Il y a ce que l'on appelle aujourd'hui les nouvelles formes de déstabilisation d'un Etat. Du point de vue de la géopolitique, la déstabilisation d'un Etat n'est pas que militaire, comme on l'a vu dans des pays comme l'Irak, l'Iran ou la Libye... Elle est devenue institutionnelle et même morale, voire stratégique. Dans cette nouvelle forme, vous avez des institutions et des Etats qui luttent effectivement contre le terrorisme et toutes sortes de mouvements extrémistes. Ce qu'Amnesty International reproche au Cameroun, concernant Boko Haram, il ne pourrait pas le faire dans les pays occidentaux.

Certains parmi ces pays ont connu des attentats terroristes qui ont entraîné des pertes d'innocentes personnes que l'on ne peut que déplorer. Ces pays ont procédé à un déploiement militaire tous azimuts pour traquer les terroristes. Il y a eu d'importantes restrictions de libertés individuelles et collectives. Personne n'a jamais insisté sur la notion de droit de l'Homme à respecter ici.

Quand on parle d'un déficit de liberté d'expression ou d'association au Cameroun, comment réagissez-vous ?

Qui va admettre cela en ce qui concerne le Cameroun ? Regardez ce qui se passe dans de nombreux pays frères que je ne voudrais pas citer pour des raisons évidentes, où l'on tue et massacre pour un tout et pour un rien. La liberté d'expression est encadrée par des lois et un certain nombre de pratiques. Un voleur rentre chez vous armé, vous parvenez à l'abattre et l'on vous accuse de violation des droits de l'Homme.

A mon sens, il s'agit, comme je l'ai dit plus haut, d'une nouvelle forme de déstabilisation. N'oubliez pas qu'Amnesty International n'est pas une ONG africaine, mais essentiellement tournée vers l'Afrique. Regardez les dégâts de Boko Haram au Cameroun, tant en ce qui concerne les pertes en vies humaines que matérielles.