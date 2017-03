Cameroun: Edgar Alain Mebe Ngo'o - Tout mettre en oeuvre pour redresser durablement Camair-co

interview

Le ministre camerounais des Transports explique les choix du gouvernement pour la relance de la compagnie nationale.

Monsieur le ministre, il y a plus d'un an aujourd'hui, vous avez présidé en grande pompe la cérémonie des vols inauguraux des deux avions de type MA60, mis à la disposition de Camair-co par le gouvernement. Quel bilan faites-vous de cette action forte, que vous avez menée dès votre arrivée à la tête du ministère des Transports ?

Le projet d'acquisition des MA60 a été porté par le président de la République lui-même au cours d'une visite qu'il avait effectuée en Chine au mois de juillet 2011. J'ai personnellement soutenu la mise en exploitation des deux avions de type MA60 par Camair-co, qui a été l'une de mes priorités dès mon arrivée au ministère des Transports. Il faudrait peut-être rappeler à ce sujet qu'à cause d'une controverse injustifiée, ces aéronefs étaient cloués au sol depuis plus d'un an. Or, pendant près de trois ans, le prototype qui avait été affecté au sein de l'armée de l'aAir, fonctionnait de manière satisfaisante.

A ce jour, la présence de ces avions a permis de renforcer la flotte de Camair-co, et surtout de densifier les vols domestiques. J'en veux pour preuve son exploitation déjà permanente sur la desserte Yaoundé-Douala et l'inauguration le 14 octobre 2016 de la destination vers Bafoussam. La desserte d'autres villes est envisagée, notamment Bamenda et Bertoua. Il s'ait là du début de l'implémentation du plan de relance de Camair-co élaboré par Boeing et validé par le chef de l'Etat.

L'aviation civile fait désormais partie des domaines de coopération entre le Cameroun et la Chine qui se renforcent au fil des ans. La contribution de la Chine estelle envisagée dans le plan de relance Camair-co ?

Le président de la République a pris l'option résolue de tout mettre en oeuvre pour redresser durablement Camair-co. C'est pour y parvenir qu'un contrat a été signé avec Boeing le 16 décembre 2015 pour la réalisation d'un audit et la réalisation du plan de redressement de Camair-co. La firme américaine a rendu son rapport d'audit définitif comprenant un plan de relance qui a été validé par le chef de l'Etat le 26 juillet 2016.

La flotte proposée par Boeing comprend les deux MA60 déjà en exploitation, et d'autres aéronefs dont l'acquisition est attendue. La partie chinoise a proposé d'autres pistes de coopération qui sont pour le moment en négociation avec le Cameroun.

Nous avons entendu parler d'un projet de création d'une école de l'aviation civile au Cameroun. N'est ce pas là un moyen de pérenniser la coopération entre le Cameroun et la Chine dans le domaine de l'aviation civile, ou en est-on avec le projet ?

Le projet de création d'une école de l'aviation civile au Cameroun a effectivement été proposé par la partie chinoise. Ce projet qui est d'une importance capitale fait actuellement l'objet d'un examen minutieux de la part du gouvernement camerounais.