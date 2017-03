Un peu partout à travers notre cher et beau pays, il continue d'alimenter les conversations. Chacun y allant… Plus »

Mais le Cska avait déjà commencé les démarches et ils ont rachetés mon contrat. Donc aujourd'hui, je suis joueuse de Cska Moscou », nous a confié Gabrielle Aboudi Onguené. Le Cska Moscou ayant de grandes ambitions cette saison, a décidé de racheter tous les contrats des meilleures joueuses de Rossiyanka et d'autres clubs de football féminins.

Sa prestation à cette Can féminine n'est venue que renforcer l'appétit du Cska Moscou, qui avait engagé des pourparlers avec le russe Anton Mankonsky, l'agent de la Lionne Indomptable. Tout s'est conclu dès la fin de la Can féminine avec le retour de GO7 en Russie. « Oui j'appartiens déjà au Cskaa de Moscou. Dès mon retour ici en Russie, je m'entraînais avec mon club Rossiyanka.

L'avenir en club de Gabrielle Aboudi Onguené se dessinait déjà autrement au terme de la Can de football féminin dont la finale dont la finale a eu lieu le 3 décembre 2016 à Yaoundé. Finale perdue (0-1) par les Lionnes Indomptables certes, mais avec la couronne de meilleure joueuse de la compétition remportée par la sociétaire de Rossiyanka, un club russe de première division ayant disputé la Ligue des Champions européenne avant d'être éliminée au 2ème tour peu avant cette Can féminine.

