Cameroun: Cetic de Ngoa-Ekelle - Un élève déféré au parquet

Nous ne pouvons pas encourager les fumeurs de drogue. Nous allons les traquer et les mettre hors d'état de nuire car, lorsqu'ils prennent de la drogue, ils agressent leurs cadets de la première et deuxième année», confie une source au Cetic. Deux semaines avant, un autre élève du même établissement a été exclu temporairement après avoir poignardé son camarade de classe.

Ce n'est pourtant pas le premier cas découvert dans cet établissement scolaire de Yaoundé. Le 23 février dernier, un élève de la 4ème année s'était évanouit. À son réveil, il a avoué avoir consommé 11 comprimés de tramol. Un serpent en jouet, un couteau, un scorpion en jouet et une arme en jouet ont également été retrouvé parmi ses fournitures scolaires. «Nous l'avons immédiatement renvoyé et nous avons envoyé une convocation à ses parents. Nos enquêtes se poursuivent et nous sommes convaincus que nous allons traquer les autres.

Ce lundi matin, un élève du Collège d'enseignements technique industriel et commercial (Cetic) de Ngoa Ekelle est déféré au parquet du Tribunal de première instance de Yaoundé. «Nous avons fait ce qui était à notre niveau. Présentement, l'enquête suit son cours au parquet du tribunal de première instance de Yaoundé, et l'enfant y a été déféré ce matin (hier, Ndlr) », confie un enquêteur rencontré à la brigade de Melen.

