Algérie: L'expérience algérienne dans la lutte antiterrorisme intéresse beaucoup de partenaires

Il a évoqué, dans ce sens, les "politiques très concrètes suivies par l'Etat portant sur la réhabilitation de l'islam traditionnel chez nous, le rôle cultuel et culturel de la mosquée, sa dépolitisation et sa désidéologisation...".

Estimant que "la déradicalisation, c'est la lutte contre le phénomène de l'exclusion et de l'exclusif", M. Messahel a mis en évidence "les dispositifs et dispositions pris par le président de la République, notamment à travers la loi sur la réconciliation nationale".

Cette approche, a-t-il précisé, consiste "à expliquer les voies et moyens de nature à permettre d'éviter la radicalisation et de montrer quelles sont les bienfaits de la déradicalisation".

Revenant sur la question de la déradicalisation, M. Mesahel a souligné que l'approche algérienne a été présentée pour la première fois aux USA à l'occasion d'un Sommet présidé par Barack Obama et dédié au phénomène de la radicalisation et de la lutte contre les combattants étrangers.

M. Messahel a souligné qu l'Algérie "s'est inscrite dans une logique de lutte contre ce phénomène grâce à une lutte menée pendant des années" par l'ANP et les différents services de sécurité, ainsi que par la participation citoyenne et les mesures et politiques menées depuis l'arrivée du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en 1999, notamment les politiques de Rahma, de la concorde civile et surtout de la réconciliation nationale.

