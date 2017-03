Ile Maurice: Affaire l'amicale - L'appel des condamnés au Privy Council le 7 mars

Un panel de six avocats quitte le pays pour Londres ce mercredi 1er mars.

Ils présenteront, devant cinq Law Lords du Privy Council, l'appel des trois condamnés dans l'affaire L'Amicale le 7 mars. Me Robin Ramburn, Senior Counsel, représentera Khaleeloudeen Sumodhee, assisté par Mes Shaukat Oozeer, Rama Valayden et Naushaad Malleck. Sheik Sumodhee et Naseeb Keeramuth seront, eux, représentés par Mes Shameer Hussenbocus et Zaynab Mirasahib.

Quant au Directeur des poursuites publiques, il sera assisté par Mes Sulakshna Beekary-Sunassee et Medaven Armoogum. L'audience sera retransmise en direct sur le site web du Judicial Committee of the Privy Council.

L'un des points d'appel porte sur le summing-up controversé de l'ex-juge Paul Lam Shang Leen. Selon les plaignants, le ton utilisé aux Assises leur a porté préjudice. Les avocats d'alors ont demandé que l'enregistrement du summing-up soit écouté en cour d'appel.

Chose qui leur a été refusée le 27 octobre 2004. Ils ont indiqué que les droits de leurs clients ont été lésés. L'appel devant le Privy Council est le dernier recours pour les frères Sumodhee et Abdool Naseeb Keeramuth.

Sheik Imran, Khaleeloudeen Sumodhee, Abdool Naseeb Keeramuth et Muhammad Shafiq Nawoor ont été condamnés à perpétuité le 20 novembre 2000 - ce qui équivalait à 45 ans de prison. Ils avaient été reconnus coupable de l'incendie criminel qui a ravagé la maison de jeu L'Amicale à Port-Louis le 23 mai 1999. Un drame qui a fait sept morts.

Les condamnés ont obtenu une rémission de peine à la suite d'une demande auprès de la Commission de pourvoi en grâce, avalisée le 1er octobre 2015 par la présidente de la République. Ils seront libérés au plus tard le 17 mars 2019.