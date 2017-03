Ile Maurice: Affaire BAI - Le DPP réclame plus de temps

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

Leur homme de loi, Me Ashwin Luckeeram, a réitéré la motion de Me Gavin Glover, Senior Counsel, demandant la radiation des charges contre ses clients. Les débats sur cette motion auront lieu le 16 mars.

Les sœurs Rawat, ainsi que l'époux d'Adeela Rawat, Claudio Feistritzer, font face à trois accusations (de complot, de blanchiment d'argent et de «fraudulent use of company property» dans le cadre de l'affaire de la British American Investment).

Laina et Adeela Rawat devront prendre leur mal en patience. Le Directeur des poursuites publiques a demandé plus de temps pour arriver à une décision. C'était devant la magistrate Meenakshi Bhogun, siégeant au tribunal de Curepipe, hier, mardi 28 février.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.