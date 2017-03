Algérie: Diffusion des nouvelles productions cinématographiques mondiales à compter du mois de mars 2017

M. Mihoubi a rappelé que des films sont en cours de tournage à savoir "Les sept remparts de la citadelle", "Ben Mhidi" et "Ben Badis". Quant au film sur l'émir Abdelkader, il a annoncé l'installation prochaine par son département d'un atelier pour "revoir les conditions de sa production à commencer par le scénario". Il s'agira aussi, a-t-il ajouté, de "trouver des institutions professionnelles pour sa réalisation et de mobiliser les financements nécessaires pour concrétiser ce projet de film qui exige beaucoup de professionnalisme".

La relance du cinéma algérien est "dans sa phase de réouverture et d'ouvertures de salles à travers le territoire national", a indiqué M. Mihoubi, soutenant que chaque wilaya disposera de deux à trois salles équipées et fonctionnelles.

La diffusion de ces productions se fera à travers un réseau de 85 salles de cinéma géré par l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) et qui (salles de cinéma, NDLR) réunissent toutes les conditions nécessaires de projection.

L'acquisition de ces nouveaux films se fait au titre d'un partenariat dans le domaine du cinéma entre l'Algérie et de pays étrangers, a déclaré à la presse le ministre en marge de sa visite dans cette wilaya, où il lancé l'année du centenaire de la naissance de l'écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri.

