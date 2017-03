Algérie: Amrie Saurel - "Rissala est l'aboutissement des années d'attirance pour le monde arabe "

L'artiste, infirmière qui a poursuivi ses études pour obtenir plus tard un master en communication, a expliqué que pour l'interprétation de ces chansons, pour une francophone qui a des difficultés à prononcer certains phonèmes arabes, il faillait de la recherche pour choisir les mots les plus accessibles pour elle.

A travers "Daawatou Salam" (Prière pour la paix), "je veux mettre mon identité artistique au service de la paix, contre le terrorisme, les guerres et la destruction, en invitant notamment les enfants à aimer la paix", a expliqué la chanteuse à la voix douce et envoutante qui pense déjà un grand spectacle en Algérie.

Après le Maroc et la Tunisie, Amrie découvre l'Algérie et décide d'enregistrer son album, en dialecte maghrébin et en arabe classique, avec des musiciens "essentiellement" algériens.

"Rissala est l'aboutissement de plusieurs années d'attirance que j'avais, depuis mon enfance, pour le monde arabe et l'écriture arabe et beaucoup de choses m'ont poussé vers la rive sud de la Méditerranée", a expliqué cette artiste montpelliéraine lors d'une conférence de presse pour lancer son album, soulignant qu'elle a un "attachement particulier" pour l'Algérie.

