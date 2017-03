Algérie: Le dossier des Algériens disparus durant la bataille d'Alger confié à une commission au ministère des Moudjahidine

Maître Benbraham a expliqué dans sa conférence sur l'aspect juridique de la bataille d'Alger que la France avait fait face au soulèvement des Algériens par la promulgation de lois les privant de leurs droits les plus élémentaires, dont la loi no 56-258 du 16 mars 1956 qui a généralisé la torture contre les Algeriens sous prétexte de "mesures exceptionnelles pour le rétablissement de l'ordre, la protection des personnes et des biens et de la sauvegarde du territoire" et la loi du 17 mars 1956 qui conférait à la police française des pouvoirs militaires sous l'autorité du général Massu en vue de mettre un terme à la bataille d'Alger, a-t-elle ajouté.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.