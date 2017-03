Afrique: CAN U20 2017 - Le Mali ne se laisse pas impressionner par la Zambie

Après son match nul contre l'Egypte lors de la première journée des matchs de poule de la CAN U20 2017, le Mali affronte le pays organisateur ce mercredi. Mission difficile pour les Aigles juniors puisqu'il s'agit du pays organisateur. Mais cela ne semble pas impressionner Baye Ba, le sélectionneur malien.

« La qualification pour la demi-finale est notre priorité et cela passe par un bon résultat contre la Zambie qui est une équipe très solide. Ça se jouera sur le terrain mais pas dans les gradins. Et au sujet de la pression, notre équipe est composée de joueurs ayant pris part à des compétitions majeures (CAN U17, Coupe du monde U17 et CHAN 2016) donc, ils savent bien de quoi il s'agit », a-t-il averti en conférence de presse. « Pour me résumer, le Mali sera prêt et je vous assure que le public zambien pourrait se retourner contre son équipe. Et d'ailleurs, nous voulons poursuivre la suprématie que le Mali a toujours affichée lorsqu'il rencontre la Zambie dans les petites catégories », a ajouté Baye Ba, qui compte visiblement sur ses poulains.