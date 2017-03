Afrique: CAN U20 2017 - Contre la Guinée, l'Egypte compte bien gagner

L'ambassadeur d'Algérie en Egypte et son délégué permanent auprès de la Ligue des… Plus »

« Toutes les équipes se valent dans ce groupe et dans la compétition mais comme nous l'avons toujours dit, en compétition, l'Egypte joue toujours pour gagner. Le nul avec le Mali, c'est de l'histoire ancienne, maintenant place à la Guinée. Tout le monde a l'espoir de se qualifier donc ce sera une rencontre difficile. La Guinée est une belle équipe difficile à manœuvrer mais nous l'avons suivie et avons perçu ses forces et ses faiblesses. Le mot d'ordre reste le même qu'avant le début de la compétition, gagner », a lâché Farouk Ahmed.

Le nul obtenu par l'Egypte contre le Mali lors de la première journée dans la poule A de la CAN U20 2017 peut lui donner de l'espoir. Avec un point, une victoire contre la Guinée ce mercredi peut lui ouvrir la porte de la demi-finale. Et elle compte bien saisir sa chance comme l'a indiqué son entraîneur adjoint en conférence de presse.

