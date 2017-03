Angola: Benguela - Représentation satisfaisante des femmes dans les organes de décision

Benguela — Les indicateurs de la représentation féminine dans divers organes publics de décision dans la province de Benguela ont été considérés comme satisfaisants, pour avoir atteint une participation supérieure à 30 pour cent, a affirmé la directrice provinciale de la Famille et Promotion de la Femme, Maria do Céu Chimbeya.

Parlant à l'Angop, à l'occasion de l'ouverture de la journée Mars-Femme, Maria do Céu a dit que, dans le cadre de la politique nationale d'égalité et équité de genre, la présence de la femme dans des postes publics à Benguela avait atteint 30% dans les organes exécutifs, 41 dans la magistrature publique et 48 dans le système judiciaire, visant la mise en œuvre des engagements assumés par l'Etat angolais en ce qui concerne la présence de la femme dans des postes importants des organes de souveraineté.

Selon elle, la politique nationale d'égalité et équité de genre vise à contribuer à la réduction des disparités de genre et à promouvoir le changement graduel de mentalités et de comportements des hommes comme des femmes.

La responsable a indiqué que ces pourcentages révélaient le nombre notable des femmes qui occupent des postes de direction et de leadership, et en même temps leur participation active dans la gestion des intérêts de la société pour le développement durables du pays.

Elle a considéré le mois de mars comme une marque spéciale pour les femmes dans le monde, qui a de plus en plus une signification profonde en Angola, vu que la journée nationale de la femme est célébrée le 02 mars.

Pour la responsable, le 8 mars marque le début de la conquête des droits de la femme, qui, malgré des obstacles, elles ont gagné plusieurs batailles, notamment le suffrage pour les femmes, se référant à la réalisation pour la quatrième fois dans le pays des élections générales, prévues pour août 2017.