Angola: Le Carnaval est la plus grande expression culturelle angolaise

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, a considéré mardi, à Luanda, le Carnaval comme la plus grande expression culturelle du pays

Carolina Cerqueira s'adressait à la presse au terme du défilé central du Carnaval, sur la Nouvelle Marginale de Luanda, qui, selon elle, a dépasse les attentes.

Pour la ministre, le défilé des 14 groupes a prouvé que le Carnaval était l'expression la plus culturelle de la culture angolaise.

Elle a affirmé que l'animation, les allégories, le dynamisme et les nouvelles chorégraphies avaient prouvé que le Carnaval avait de plus en plus une grande importance dans la vie des citoyens et était également diversifié.

Malgré les difficultés et la crise financière, les Angolais ont une fois de plus prouvé que le pays a sa propre identité et une grande richesse culturelle, a conclu la ministre de la Culture.