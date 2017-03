Afrique Centrale: Lutte contre le blanchiment des capitaux - La CEMAC réunie à Brazzaville

Photo: www.grandstravaux.org

Le siège de la Banque centrale des Etats d'Afrique centrale

L'Agence nationale d'investigation financière (Anif) de la République du Congo organise du 2 au 3 mars à Brazzaville, la 5e session annuelle de la conférence des Anif de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac).

Portant sur le thème « la coopération nationale et internationale dans la prévention contre le financement du terrorisme en Afrique centrale », cette session sera l'occasion pour les participants de discuter, entre autres, des questions liées au fonctionnement de leur association.

Les débats porteront aussi sur la finalisation et la mise en place des équipes chargées de mener une réflexion sur la problématique de collaboration entre les Anif et les autorités de supervision et d'autorégulation (Cobac, Cosumaf, Cima, Beac), en vue de l'application effective des dispositions transversales du règlement Cémac.

Pour le directeur général de l'Anif du Congo, André Kanga, également président du conseil d'administration des Anif de la cémac, cette réunion devrait permettre de trouver des mécanismes et des solutions pour renforcer la capacité de chaque État puis améliorer le cadre d'échanges d'informations, « condition sine qua non du maintien de la paix, la stabilité et de la sécurité dans la sous-région », a-t-il conclu.

Signalons que la 5e session annuelle des Anif connaîtra la participation de la Cellule nationale de renseignement financier de la République démocratique du Congo.