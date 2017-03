Le comité national de facilitation a tenu une session le 28 février à Brazzaville, à l'issue de laquelle il a adopté des projets de programme et de décret relatifs à la facilitation de l'aviation civile et du transport aérien.

À l'ouverture de cette rencontre, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC), Serge Florent Dzota a souligné l'objectif du programme national de facilitation de l'aviation civile.

Selon lui, ce programme vise à «fournir un cadre devant garantir l'amélioration et l'optimisation des mouvements d'aéronefs, des membres d'équipages, des passagers et des marchandises à travers les aéroports, et d'améliorer le service à la clientèle, tout en maintenant les exigences appropriées de sûreté».

Le programme national de facilitation de l'aviation civile définit la politique de l'Etat pour assurer la fluidité des personnes et des biens dans les aéroports et aérodromes, en respectant les contraintes de sécurité, de sûreté, de santé et des exigences fiscalo-douanières.

Il a été conçu en fonction des orientations édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de Chicago, relative à l'aviation civile internationale.

Le projet de décret relatif à la facilité du transport aérien a pour objectif d'assurer la transposition en droit positif interne des normes de l'annexe 9 (facilitation) de la Convention de Chicago.

L'adoption de ces deux documents par le comité national de facilitation est une bonne chose pour les nombreux passagers faisant usage des aéroports du Congo. Car, cela mettra un terme à des tracasseries déplorées par des voyageurs dans certaines plateformes aéroportuaires nationales.

Le Congo a développé au cours des quinze dernières années un vaste programme de réhabilitation et de construction des infrastructures aéroportuaires. Grâce à celui-ci, le pays s'est doté dans la même période d'au moins une dizaine d'aéroports modernes.