Cameroun: Idenau - «C'est le fils du cousin d'un copain... »

Un peu partout à travers notre cher et beau pays, il continue d'alimenter les conversations. Chacun y allant… Plus »

Que voulez-vous ! La gloire et le... «cash», font courir. Tout simplement, que leurs... vrais parents et proches apprennent à gérer. Plus facile à dire qu'à mettre en musique ! Impossible n'est pas encore camerounais...

Voilà également pourquoi, comme par un coup de baguette magique, les Benjamin Moukandjo, Fabrice Ondoa, Ambroise Oyongo Bitolo et tous les autres, se découvrent de... nouveaux «tontons», «cousins» et «frères» dont ils n'avaient jamais soupçonné l'existence.

Une fois de plus et comme toujours ou presque, la mise en lumière conférée par le succès, d'une manière ou d'une autre incite les gens, à vouloir s'identifier aux héros.

Et précisément, du récent parcours quasiment épique des Lions, au cours de la toute récente Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, ils sont nombreux, ces Camerounaises et ces Camerounais qui, pendant un bon petit moment encore, vont... planer.

