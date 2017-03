Cameroun: La voie de la décrispation

A la suite du chef de l'Etat, élites, hommes d'église, chefs traditionnels multiplient les appels pour le dialogue et le retour à la normale.

La morosité du climat social dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest préoccupe aussi bien les pouvoirs publics que les acteurs non-étatiques. A l'analyse, personne ne souhaite que cette crise qui plombe les activités économiques et charrie la paralysie des activités académiques trouve une solution durable.

C'est dans cette optique qu'il faut inscrire les différentes voix qui se sont élevées ici et là pour un appel à la décrispation. Le calme et la reprise timide des activités observées actuellement dans ces deux régions sont catalysés par la tonalité des voix qui se font entendre depuis le début de cette crise.

Dans sa traditionnelle prise de parole du 31 décembre 2016 et son adresse à la jeunesse du 10 février 2017, le chef de l'Etat, tout en rappelant l'unité et l'indivisibilité non négociables du Cameroun, a invité ses compatriotes à privilégier le dialogue au détriment de la violence. «Le Cameroun est un pays démocratique, un Etat de droit.

Les problèmes doivent y être réglés dans le cadre de la Loi et par le dialogue », a souligné Paul Biya. La création récente par le chef de l'Etat de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et le multiculturalisme, le recrutement en cours de 1000 enseignants diplômés du supérieur dans les collèges et lycées scientifiques et techniques, l'octroi de deux milliards de F à l'enseignement privé etc, sont autant de signes de bonne volonté que le gouvernement affiche pour trouver des solutions durables à l'essentiel des revendications.

Les élites de ces deux régions ont mêlé leurs voix à celles du chef de l'Etat et des membres du gouvernement pour appeler à la reprise des cours et des activités économiques.

Le 15 février dernier, plusieurs parlementaires du parti au pouvoir, originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ont invité l'élite politique des deux régions à « accompagner les efforts du gouvernement dans la recherche de solutions, en s'investissant dans les actions de sensibilisation et d'éducation des communautés ».

Ces élus ont préconisé la cessation des mouvements de grève et des opérations « ville morte » ... afin de sauver l'année scolaire et académique déjà compromise de nos enfants, et assurer ainsi leur avenir. » C'est la deuxième fois en l'espace d'un mois que ces élites politiques font entendre leurs voix pour l'apaisement.

Le 3 janvier 2017, elles avaient lancé un appel en faveur de la paix et de la reprise des cours dans les deux régions. Dans les premières semaines de cette crise, les chefs traditionnels du Sud-Ouest se sont montrés proactifs en condamnant l'utilisation de la force et préconisé un retour au calme.

Malgré sa faible amplitude, le mot d'ordre de grève a été officiellement levé par l'association des enseignants. Les élèves qui se lassent de cette paralysie ont, à maintes reprises, manifesté leur désir de retrouver le chemin de l'école.

Dans ce concert des appels pour l'apaisement, les évêques de la province ecclésiastiques de Bamenda se sont rapprochés du gouvernement pour proposer les pistes de solution. Pour ces hommes de Dieu, seul le dialogue avec toutes les parties impliquées, peut décrisper la situation.