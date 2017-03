Cameroun: Energie solaire - 100 mini-centrales déjà installées

Un peu partout à travers notre cher et beau pays, il continue d'alimenter les conversations. Chacun y allant… Plus »

Selon Nelson Asanji Che, « ce premier recrutement répond à un besoin de maintenance des équipements techniques d'une part et la gestion des questions administratives, financières et commerciales d'autre part ».

D'après Nelson Asanji Che, coordonnateur du projet, il vise la construction de 166 mini-centrales solaires d'une capacité totale de 11,2 MW, la mise en place des réseaux de distribution et l'installation d'un système de comptage et de facturation de l'énergie pour alimenter 22 000 ménages à travers les 10 régions. Ceci, en vue de pallier au problème d'électrification des zones non couvertes par le réseau Eneo.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.