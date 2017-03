Congo-Brazzaville: Les populations du Pool dans une situation dramatique, selon l'OCDH

Les autorités communiquent très peu ou pas du tout, parfois dans le mensonge. Ce qui est signalé dans le Pool s'arrête à Kinkala, le chef-lieu du département. Or à partir de Kinkala, il est difficile d'apprécier la réalité à l'intérieur du Pool. La situation est beaucoup plus développée à l'intérieur du Pool ».

Faute d'autorisation, les équipes de l'OCDH disent ne pas avoir pu sillonner les localités du Pool les plus affectées pour comprendre les ressorts de la crise actuelle, et documenter plus précisément les violences : « C'est le black-out dans le Pool.

Des tas de meurtres sont signalés, des actes de torture, des d'arrestations arbitraires, des viols. Les témoignages que nous avons des deux parties sont indexés dans la commission de violation. Une force officielle et non officielle commettent des exactions dans le Pool ».

