Sénégal: Des semenciers africains préconisent des investissements plus conséquents dans la science

Dakar — Le président de l'Association africaine du commerce des semences (AFSTA, en anglais), Denias Zaranyika, a invité mercredi à Dakar les pays membres à consentir des investissements plus importants pour le développement de la science, la question des semences relevant désormais selon lui du domaine de la technologie.

"Nous voulons une industrie viable pour renforcer la chaîne de valeur semencière. La semence est une technologie. C'est pourquoi, l'AFSTA encourage ses membres à investir dans la science", a-t-il souligné.

Denias Zaranyika intervenait à la cérémonie officielle d'ouverture du 17e congrès de l'AFSTA, organisé à Dakar, en partenariat avec l'Union nationale interprofessionnelle des semences (UNIS).

L'AFSTA "veut renforcer la communication avec l'industrie semencière, car nous pensons que sommes un acteur incontournable pour une sécurité alimentaire en Afrique", a indiqué son président, selon qui cet engagement "garantit l'accès à la semence de qualité pour lutter contre la faim sur le continent".

Le changement climatique "est l'un des enjeux qui se dressent devant nous. Nous voyons le renforcement de la sécurité alimentaire en Afrique grâce à l'accès à de meilleures semences, une opportunité d'investir et surtout une collaboration active entre les gouvernements et le secteur privé de la semence", a-t-il souligné.

Dans cette perspective, le partenariat "est la meilleure méthode. Il est partie intégrante de la sagesse africaine. Nous devons également investir dans la jeunesse, car ce sont les agriculteurs de demain", a-t-il recommandé.

De son côté, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, assure que "l'Afrique a tous les ingrédients, les eaux et les terres pour avoir une bonne agriculture et nourrir le monde".

Dogo Seck, qui présidait cette cérémonie officielle d'ouverture, a souligné l'importance du rôle l'AFSTA dans ce domaine, compte tenu du "besoin de semences de qualité accessibles aux agriculteurs".

Selon son secrétaire général Justin Rakotoarisaona, ce congrès 2017 de 'AFSTA réunit "plus de 300 délégués avec comme objectif de renforcer et professionnaliser les associations nationales de semences pour qu'elles contribuent à l'accroissement du secteur semencier".

AFSTA est une association à but non lucratif créée en 2000, a pour mission de promouvoir en Afrique le commerce des semences de qualité et des technologies correspondantes, au profit des membres et des agriculteurs.

Elle compte actuellement environ 100 membres, notamment des entreprises de semences et associations commerciales. Son siège se trouve au Kenya et compte un bureau régional à Dakar.