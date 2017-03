Afrique de l'Ouest: Vers une plus grande intégration des marchés financiers du Maroc et de l'UEMOA

Le directeur général de la Bourse de Casablanca a rappelé qu'un "groupe d'impulsion" avait été mis en place, qui travaille "depuis quelques années" au rapprochement des deux places financières, au bénéfice des opérateurs et des entreprises du Maroc et de l'UEMOA.

"Nous sommes engagés dans un processus d'accompagnement des PME (petites et moyennes entreprises) qui a déjà fonctionné avec succès au Maroc et que nous espérons, avec nos collègues de la BRVM, déployer en Afrique de l'Ouest pour aider les PME à faire appel au marché des capitaux", a expliqué, pour sa part, M. Hajji.

Accompagnée du directeur général de la Bourse de Casablanca, Karim Hajji, elle a expliqué que sa visite s'inscrivait dans le cadre de "l'engagement de l'AMMC" à accompagner les bourses de Casablanca et de l'UEMOA "dans le développement d'une plus forte intégration des marchés de capitaux".

Dakar — L'Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC), par la voix de sa présidente, Nezha Hayat, a annoncé vouloir s'engager pour une "plus forte intégration des marchés de capitaux" du Maroc et des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), rapporte un communiqué parvenu mercredi à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.