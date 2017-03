Afrique de l'Ouest: Visite de travail - Le régulateur du marché financier marocain à la BRVM

Après un tour d'horizon des axes de collaboration existant entre les deux places financières pour leur développement et les performances réalisées ces dernières années, Nezah Hayat s'est réjoui des progrès enregistrés par les deux structures centrales du marché financier régional de l'UEMOA (BRVM et DC/BR)et indiqué que sa présence à Abidjan s'inscrivait dans le cadre de «l'engagement de l'AMMC auprès du CREPMF pour accompagner les deux bourses dans le développement d'une plus forte intégration des marchés de capitaux».

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.