Ile Maurice: Emploi - 500 informaticiens en demande sur des bateaux de croisière

En outre, les DJ, techniciens son et lumière, coaches sportifs ou encore les animateurs pour enfants sont également de plus en plus en demande sur les bateaux de croisière. Les salaires varient entre $ 600 et $ 12 000 par mois.

Les salaires peuvent varier entre $ 790 et $ 1 500 par mois, soit entre Rs 28 163 et Rs 63 475, indique-t-on. Il y a, dépendant des navires, «la possibilité d'obtenir des allocations supplémentaires pour bonne conduite», fait ressortir Nadine Catherine. Toutefois, dit-elle, les salaires sont réduits d'année en année.

