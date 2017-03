Ile Maurice: Drogue - L'épouse de Polocco tient tête à Paul Lam Shang Leen

Il est l'un des gestionnaires de fonds les plus connus du centre financier de Londres. Plus »

Elle a, en effet, élevé plusieurs fois le ton envers Paul Lam Sham Leen, le président de la commission d'enquête. «Mo pa kone, mo pa rappel», a-t-elle lancé alors que des questions lui étaient posées sur ses revenus et ses appels à des détenus. Elle a notamment été interrogée sur des entrées d'argent : Rs 208 000 de janvier à septembre 2016 et Rs 384 000 en 2015. Elle devra fournir plus d'explications sur des transferts d'argent.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.