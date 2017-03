Ile Maurice: Possession de cabris volés - Trois hommes acquittés

Ils étaient accusés d'avoir en leur possession cinq cabris volés. Mohammad Fouad Nissar, un Customs Clerk âgé de 36 ans, Asfharally Karrimbaccus, un Security Officer de 29 ans, et Noor Azam Nazooa, un Salesman de 31 ans, ont été acquittés cette semaine. L'affaire a été appelée devant la cour de district de Port-Louis.

C'est le 27 novembre 2014, à Pailles, que les trois hommes ont été arrêtés. Aux officiers de la Criminal Investigation Division, ils ont indiqué qu'ils s'occupent d'animaux. «Nous soignons des animaux et les revendons. Nous avons un permis qui est renouvelé depuis 2005», a souligné Mohammad Fouad Nissar.

Les trois hommes ont expliqué qu'ils ont pris connaissance que des animaux étaient en vente à Pailles sur les réseaux sociaux. Ils se sont rendus chez le vendeur qui leur a montré cinq cabris. «Il nous a dit que les cinq animaux valaient Rs 13 000. Nous avons demandé une réduction mais il a refusé, prétextant qu'il avait des problèmes financiers. Finalement, on a acheté les cinq animaux au prix fixé», poursuit Mohammad Fouad Nissar. Lui et ses amis ont été arrêtés quelques jours plus tard, après une plainte faite par le véritable propriétaire des cabris.

Poursuivis, Mohammad Fouad Nissar, Asfharally Karrimbaccus et Noor Azam Nazooa, qui étaient représentés par Me Yousuf Ali Azaree, ont plaidé non coupables. Ils sont désormais libres.